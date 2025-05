Bordighera: 'La Memoria riflette', riproposizione della mostra realizzata dal Comune in collaborazione con ISRECIM nel 2015

Domenica 4 maggio, dalle ore 15 alle ore 18, presso il Palazzo del Parco di Bordighera sarà possibile visitare “La Memoria riflette”, riproposizione della mostra realizzata dal Comune in collaborazione con ISRECIM nel 2015, quando fu celebrato il settantesimo Anniversario della Liberazione.

Si ricorda che nella stessa data, alle ore 21, al Teatro Comunale “Giancarlo Golzi” si terrà il concerto della Banda musicale “Borghetto San Nicolò – Città di Bordighera”, inizialmente previsto per il giorno 25 aprile 2025 nell’ambito delle celebrazioni per l'ottantesimo Anniversario della Liberazione e successivamente differito in rispetto del lutto nazionale proclamato per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. La mostra “La Memoria riflette” rimarrà allestita anche per tale occasione.