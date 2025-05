Ventimiglia, Maria De Barbieri ospite a 'La stampa va in biblioteca' (Foto)

Maria De Barbieri sarà l'ospite del sesto incontro della seconda edizione della rassegna 'La stampa va in biblioteca' in occasione dei 50 anni del Teatro della Tosse di Genova. L'incontro si terrà mercoledì 7 maggio alle 17 presso la biblioteca Aprosiana, in piazza Bassi, a Ventimiglia.

Dialogherà con la co-fondatrice Alessandra Pieracci. Per l'occasione saranno presenti anche Tonino Conte e Lele Luzzati.

Maria De Barbieri nasce a Recco nel 1950 si laurea, dopo un periodo di ricerche a Parigi, in filosofia con un tesi di Storia Contemporanea su L’emigrazione italiana in Francia durante il periodo fascista. Importante nella sua formazione la partecipazione ai corsi Ceses presso la Fondazione Cini a Venezia, diretti da Renato Mieli, dove ha avuto come insegnanti Hélène Carrère d’Encosse, Lucio Colletti Renzo De Felice, Giuseppe De Rita e Paolo Spriano. E’ tra i fondatori del Teatro della Tosse. Con Tonino Conte, Emanuele Luzzati, Aldo Trionfo e poi con Antonello Pischedda, Sergio Maifredi e Emanuele Conte ha collaborato alla programmazione e alle attività culturali con particolare riguardo alle relazioni esterne, all’ufficio stampa e ai contatti con le compagnie straniere. Ha curato la programmazione di due edizioni del Festival Internazionale di Teatrodanza nato dalla collaborazione tra la Giovine Orchestra Genovese e il Teatro della Tosse. Ha svolto funzioni di ufficio stampa per il Premio H.C. Andersen-Baia delle Favole e l’Andersen Festival di Sestri Levante e per l’Iraa Theatre di Melbourne. Ha collaborato al Festival Forme del Pensiero che Ride promosso da Palazzo Ducale nella primavera del 2010. Ha curato per quattro anni la comunicazione per il Festival internazionale Castel dei Mondi di Andria e per Pensieri e Fuochi, festival sulle vie Francigene di Puglia, promosso dal Teatro Pubblico Pugliese. Ha ideato l’iniziativa Cultura e Spazzatura – migliora l’ambiente con il gioco del teatro – rivolta ai ragazzi, adottata dal Teatro Le Nuvole di Napoli e dal Teatro della Tosse, che ha ricevuto il plauso dell’allora presidente Giorgio Napolitano. Ha collaborato con Tonino Conte e con Gianni Masella per la realizzazione e per i programmi del Cantiere d’arte e teatro AgriTeatro nell’Alto Monferrato. Vive da molti anni con Tonino Conte, fondatore e ora presidente onorario del Teatro della Tosse, si è occupata delle mostre dei suoi collage e della pubblicazione di alcuni suoi scritti inediti. E’ affezionata alla lettura quotidiana dei quotidiani “di carta”. E’ stata nominata direttore artistico del Teatro Sociale di Camogli dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Sociale di Camogli nel marzo 2016.