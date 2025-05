Sanremo: ottimo successo di visitatori per il 'Myba Charter Show' che si svolge a Portosole, la fotogallery di Ezio Cairoli

Con 84 imbarcazioni di lusso e 594 broker arrivati da tutto il mondo, sta ottenendo un ottimo successo di visitatori, a Portosole di Sanremo, il 'MYBA Charter Show', la fiera internazionale dello yachting e del charter di lusso raccogliendo simbolicamente il testimone dalla città di Genova e dalla Marina Molo Vecchio nel Porto Antico che ha ospitato l’ultima edizione della manifestazione. Il MYBA Charter Show guarda alle sue origini: la scelta di Portosole Sanremo rappresenta una sorta di chiusura del cerchio per il MYBA, come gli stessi organizzatori hanno già avuto modo di evidenziare. Si tratta di un ritorno nella storica sede che vide l’esordio di un evento di networking cresciuto fino a diventare oggi uno degli appuntamenti più importanti del calendario nautico mondiale e principale appuntamento nel Mediterraneo per il mercato del charter.

Comodità della location, servizi, ricettività alberghiera e la piacevole atmosfera rendono la Marina sanremese una perfetta sede per agevolare al meglio incontri tra operatori del turismo, del charter e dello yachting di lusso e, naturalmente, ospitare un consistente numero di yacht come ci si attende dalla prossima edizione. Portosole Sanremo è parte del Gruppo Reuben Brothers, dei fratelli David e Simon Reuben, che hanno puntato sulla riqualificazione del fronte mare della città di Sanremo, in considerazione della sua posizione privilegiata che costituisce perfetto collegamento tra Italia e Costa Azzurra.

Il moderno approdo turistico di Sanremo, inaugurato nel 1978 si estende su 1.025 mq di banchine, 167.500 mq di specchio d’acqua e 2.740 metri di pontili. Dispone di 776 ormeggi in grado di ospitare yacht fino a 90 metri di lunghezza, due ristoranti e comodi parcheggi. Ospita diversi tra i più importanti appuntamenti nautici e velici del Mediterraneo sin dalla sua fondazione. A Sanremo è stata riconfermata nel 2024 la Bandiera Blu per la qualità dei servizi offerti dal porto turistico di Portosole. Al gruppo Rueben Brothers fanno capo, sempre a Sanremo, l'hotel de Parigi, il recentemente acquisito Cantiere Navale di Portosole, nonché Porto Vecchio srl, titolare del progetto di riqualificazione dello storico approdo cittadino.