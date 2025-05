Consegna delle Stelle al Merito del Lavoro: Genova e la Liguria celebrano 22 nuovi Maestri del Lavoro

In occasione della Festa del Lavoro, Genova ha ospitato la solenne cerimonia per la consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, che ha visto protagonisti 22 nuovi Maestri del Lavoro liguri, premiati per la loro competenza, dedizione, integrità morale e contributo sociale nel proprio ambito professionale.

All’evento, svoltosi alla presenza delle autorità istituzionali, ha preso la parola il Prefetto di Genova, dott.ssa Cinzia Torraco, che ha elogiato l’impegno dei lavoratori insigniti.

Il Dott. Stefano Balleari, Presidente del Consiglio della Regione della Liguria, ha dichiarato che “la storia degli Insigniti del lavoro è motivo d’orgoglio per Genova e per tutta la Liguria”.



Il Vicesindaco Reggente del Comune di Genova avv. Sergio Piciocchi, ha ricordato che “il lavoro è un pilastro della nostra regione”, sottolineando il valore della sicurezza, della parità di genere e del sostegno alle famiglie.

Il Vicesindaco Metropolitano Reggente Dott. Antonio Segalerba, ha espresso “sincera gratitudine per il contributo dei lavoratori premiati”.



Il Dott. Sergio Fossati, Direttore dell’Ispettorato di Area Metropolitana di Genova, ha ribadito che “i Maestri del Lavoro sono un punto di riferimento per il progresso civile e sociale del Paese”, lodando i valori di ingegno, passione e solidarietà che questi rappresentano.



Il Console Regionale Federmaestri Dott. Stefano Lodi ha celebrato i nuovi insigniti come “testimoni delle migliori qualità del mondo del lavoro ligure”, ricordando che due di loro parteciperanno alla cerimonia che si svolgerà al Quirinale nel Salone dei Corazzieri, con una rappresentanza dei Maestri provenienti da tutte le regioni d’Italia. Ha anche rimarcato come il titolo di Maestro del Lavoro non sia una conclusione ma un impegno vivo, da rinnovare ogni giorno a beneficio dell’intera comunità.



Presenti il Console Provinciale dei Maestri del Lavoro di Imperia, Cav. Uff. Salvatore Napoli e il Prefetto di Imperia, dott. Valerio Massimo Romeo, che hanno consegnato le onorificenze a tre Maestri del Lavoro della provincia di Imperia:

• Maestro del Lavoro Mara Biamonti, dipendente di Coseva Soc. Coop di Camporosso, accompagnata dal Sindaco del Comune di San Biagio della Cima, Ingegner Simone Rotolo.

• Maestro del Lavoro Laura Croesi, dipendente dell’Hotel Parigi di Sattanino Pietro & C. Bordighera, anch’ella accompagnata dal Sindaco Simone Rotolo.

• Maestro del Lavoro Maria Dolores Moriano, dipendente di Coseva Soc. Coop di Camporosso.

• mentre la consegna dell’onorificenza al Maestro del Lavoro Caterina Lanfranco (residente ad Andora), dipendente “Silvateam Spa” di San Michele Mondovì, accompagnata dal Sindaco di Andora dott. Mauro De Michelis, è avvenuta a cura del Vicario del Prefetto di Savona dott.ssa Alessandra Lazzari.



La cerimonia ha confermato la centralità del lavoro come valore fondante della Repubblica e leva essenziale per lo sviluppo economico e umano della comunità ligure.