Sanremo Dance Festival: 82 scuole di danza e 1.800 ballerini per la 17esima edizione del concorso internazionale

Siamo ai nastri di partenza per la diciassettesima edizione del Sanremo Dance Festival, la più grande manifestazione di danza per numeri, scuole partecipanti della nostra regione, che, come da tradizione, si svolgerà sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Il concorso, evento centrale della manifestazione, ormai diventato a carattere internazionale, ospiterà 82 scuole provenienti da tutta Italia, dall’Europa e dal Sud America. A giudicare le 423 coreografie i 1800 ballerini che si esibiranno nelle giornate del 2 e 3 maggio ci saranno ben 14 giurati provenienti da Francia, Brasile, Regno Unito, Spagna e naturalmente dall’Italia.

La manifestazione, che si avvale della collaborazione del Comune di Sanremo e del patrocinio della Regione Liguria, rientra fra gli eventi di “Liguria Regione Europea dello Sport”. In concomitanza con il Sanremo Dance Festival sono previsti stages con i maestri giurati nella giornata del 1° maggio e la consueta rassegna “Tutti ballano Sanremo”, carrellata di giovani talenti delle scuole locali che si esibiranno sul palco dell’Ariston il 4 maggio.

"Il Sanremo Dance Festival – dice il presidente del comitato organizzatore Giuliano Ferrari – è ormai diventato l’evento danza più grande ed importante della nostra Regione ed uno dei più affermati ed apprezzati a livello nazionale e non è un caso che sia ospitato a Sanremo, città che è sinonimo di spettacolo. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine all’Amministrazione Comunale per aver riconosciuto il valore della danza come forza capace di attrarre migliaia di persone. Le città che hanno puntato su eventi di rilievo dedicati alla danza hanno visto ricadute molto positive in ambito turistico. È importante sottolineare che manifestazioni come questa coinvolgono un vasto movimento di ballerini, coreografi e accompagnatori, che nel nostro caso scelgono di soggiornare a Sanremo e nell’estremo Ponente, contribuendo in modo significativo all’economia locale".

Quattro giorni di grande danza sotto l’egida del CSEN, la direzione artistica di Simona Tovoli e Chiara Napoli e il coordinamento delle relazioni internazionali di Teresita del Vecchio. I Giurati che si alterneranno a giudicare le varie categorie sono: Marco Cavalloro, Cinzia Di Cioccio, Marguerite Donlon, Maurizio Drudi, Davide Iacobone, Chiara Babi Fasano, Elena Valls Garcia, Jason Mabana, André Malosa, Serena Moccafighe, Francesca Orlando, Simone Ranieri.

Il Presidente Regionale CSEN, Christian Ferrari, che si occuperà anche della conduzione dello spettacolo, ha espresso la sua soddisfazione per il patrocinio arrivato da Regione Liguria e per l’inserimento del Sanremo Dance Festival nell’ambito delle manifestazioni di Liguria Regione Europea dello Sport, un titolo prestigioso ottenuto dalla nostra regione per il 2025 che sottolinea come l’importante lavoro che Regione Liguria sta svolgendo rispetto alla valorizzazione dello sport come strumento di salute, inclusione sociale, connessione fra le persone e strumento per dare impulso al turismo.