Bordighera, 5 appuntamenti imperdibili per gli appassionati di attività all’aria aperta e sport

Nell’attesa di Bordighera Outdoor Experience 2025 (30 maggio – 1 e 2 giugno), nel corso del mese di maggio saranno cinque gli appuntamenti dedicati agli appassionati di attività all’aria aperta e sport nell’ambito del calendario Aspettando Bordighera Outdoor, ideato dall’Assessore Melina Rodà per scoprire il territorio tra natura e avventura.

“Canyoning, E-bike, E-MTB e una passeggiata culturale dedicata alla scoperta degli alberi monumentali ci accompagnano, nel corso del mese di maggio, al grande evento Bordighera Outdoor Experience 2025.” commenta l’Assessore Melina Rodà. “Al centro di tutto, sempre il nostro meraviglioso territorio e le esperienze che, ogni giorno dell’anno, cittadini e ospiti possono vivere per scoprire i paesaggi suggestivi, la cultura, le attività outdoor che rendono unico questo angolo di Ponente.”

Sabato 3 maggio

Passeggiata culturale "Gli alberi monumentali di Bordighera": ritrovo ore 15.00, a cura di Simona Gibertini

Per informazioni, prenotazioni e prezzi: +39 338 5722833

Domenica 11 maggio

Canyoning: dalle 9.00 alle 16.00, Canyon Rio Barbaira (Rocchetta Nervina - Im), a cura di Canyoning Liguria

Per informazioni, prenotazioni e prezzi: +39 320 4374089

Domenica 18 maggio

E-Bike: dalle 9.30 alle 13.00, escursione in strada Bordighera - Sanremo - Ospedaletti - Bussana - Bordighera, a cura di Discover Riviera

Per informazioni, prenotazioni e prezzi: +39 393 2477637

Domenica 25 maggio

E-MTB: tour di un giorno con trasferimenti "Transumanza E-Bike" - da Bordighera a Monte Gerbonte (e ritorno) - livello esperto, by Supernatural

Per informazioni, prenotazioni e prezzi: stefano.scialli@super-natural.it

Per informazioni, prenotazioni e prezzi: +39 320 4374089



Si ricorda che per partecipare alle attività è necessaria la prenotazione; il ritrovo per la partenza è sempre presso l’Ufficio IAT di via Vittorio Emanuele 172 a Bordighera.