Tragedia ad Andora: 26enne di Imperia muore investita da un autobus della Riviera Trasporti (Foto)

Non ce l'ha fatta la donna vittima del grave incidente avvenuto questa mattina ad Andora, in via Europa Unita, nei pressi del nuovo capolinea degli autobus. La vittima è una cittadina ivoriana residente a Imperia, classe 1998, travolta da un autobus intorno alle 12.10

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse: il corpo della donna è rimasto incastrato sotto il mezzo e sono state necessarie due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, supportate da un’autogru inviata dal comando di Imperia. Sul posto anche i militi della Croce Bianca di Andora, l’automedica e la Polizia Locale.

Il corpo è stato rimosso solo dopo l’autorizzazione della magistratura. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L'autista del mezzo, sotto shock, è stato colto da malore e trasportato per accertamenti in ospedale.