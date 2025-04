Sanremo: dopo le tante segnalazioni intervento del comune, sistemata la pavimentazione di salita San Bernardo (Foto)

Salita San Bernardo è una piccola stradina pedonale che unisce via De Benedetti con corso Inglesi, a ridosso del Mercato Annonario di Sanremo. Ed è una stradina sicuramente poco ‘fortunata’, visto come viene trattata negli ultimi tempi. Le segnalazioni che ci sono arrivate in diversi mesi riguardavano soprattutto l’incuria e la scarsa manutenzione, oltre al cronico abbandono di immondizia. In quest’ultimo caso la presenza di telecamere, i continui interventi della Municipale ed una maggiore attenzione degli agenti ha ridotto notevolmente il fenomeno, anche se ovviamente molto c’è ancora da fare.

Per quanto riguarda la manutenzione il Comune di Sanremo ha fatto intervenire nelle ultime ore la squadra di pronto intervento che, voluta fortemente dal Sindaco Alessandro Mager, sta operando in diverse zone della città, dove vengono segnalati problemi a strada, marciapiedi ed altro. Gli operai hanno provveduto a sistemare le pietre e le mattonelle che erano state scardinate ed erano un costante pericolo per chi transitava. Un lavoro che, ne siamo certi, sarà particolarmente apprezzato da chi giornalmente transita in salita San Bernardo.