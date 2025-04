Sanremo: una nostra lettrice "Eccessivo allarmismo in via Martiri e nelle zone limitrofe"

Una nostra lettrice ci ha scritto per intervenire sulla situazione di via Martiri a Sanremo:

“Alcuni articoli degli ultimi hanno descritto la zona di Via Martiri poco decorosa e con problemi di sicurezza. Come residente della zona, riconosco che ovviamente ci sono dei servizi che necessiterebbero di importanti modifiche, finalizzate ad agevolare il conferimento dei rifiuti e a contrastarne l’abbandono in strada. Anche la sorveglianza sicuramente andrebbe potenziata ma questo in ogni zona della città, non solo in via Martiri e zone limitrofe. Descrivere il quartiere esclusivamente con toni negativi e allarmanti nuoce all’economia e all’umore di chi vi abita che, come me, apprezza la comodità di trovarsi a pochi passi dal centro e di avere accesso a ogni tipo di servizio. Invito l’amministrazione comunale a porre sempre l’attenzione al decoro urbano di tutta la città, sia nel centro che nella periferia, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei visitatori”.