Sanremo: deliberato l’affidamento per uno studio progettuale propedeutico alle future gare per le concessioni demaniali

La giunta comunale di Sanremo, in vista dei futuri bandi di gara per l’affidamento delle concessioni demaniali in ottemperanza alla Direttiva Bolkestein, ha deliberato l’affidamento di uno studio progettuale sulla costa sanremese.

I documenti, che saranno redatti da uno studio professionale esterno, dovranno in particolare affrontare la creazione di accessi pubblici alla battigia, agli stabilimenti balneari e alle spiagge libere attrezzate, la demolizione di ostacoli che impediscano il libero transito, la razionalizzazione e riqualificazione delle strutture, l’adeguamento dello smaltimento delle acque meteoriche e fognarie.

La progettazione di questi interventi dovrà essere contenuta in quattro documenti di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), oltre che di eventuali progetti di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), che saranno propedeutici all’indizione delle future gare per le concessioni demaniali marittime delle strutture balneari, relative a corso Marconi e corso Imperatrice (ad eccezione di Trento Trieste che sarà oggetto di uno studio specifico), la cui scadenza è stata differita al 31 dicembre 2026.

“Questo è il primo passo per porre le basi ai bandi di gara che l’amministrazione intende fare nel massimo rispetto delle regole e della trasparenza nei confronti dei futuri concessionari”, dichiara l’assessore al demanio Lucia Artusi.