Gli Enti Locali della Provincia di Imperia si tingono di blu: la Uil Fpl primo sindacato nei comparti Funzioni Locali e Sanità Pubblica

I dati definitivi relativi alle Elezioni RSU nei comparti delle Funzioni Locali e della Sanità Pubblica di lunedì scorso nei territori delle Province di Imperia e Savona confermano il grande risultato della Uil Fpl in entrambi i comparti.

Il sindacato si conferma il primo sindacato del comparto con il 39,33% dei voti risultando prima in ben 35 Enti Locali dei 55 della provincia chiamati al voto, alle nostre spalle la FP Cgil con 31,26% poi la Cisl FP con il 24,45 e gli autonomi con 4,96. Nei Comuni costieri della Riviera dei Fiori siamo incontrastati il primo sindacato a Cervo 6 voti, San Bartolomeo al Mare 17 voti , Diano Marina 41 voti, Costarainera 3 voti, Cipressa 4 voti, Santo Stefano al Mare 10 voti, Taggia 55 voti, Ospedaletti 33 voti su 33, Bordighera 43 voti, Vallecrosia 13 voti, Camporosso 20 voti e Ventimiglia 48 voti (12 enti su 16) così come nei territori del Golfo Dianese ( Villa Faraldi, Diano Castello, Diano San Pietro), della Valle Impero ( Pontedassio, Aurigo, Chiusavecchia, Cesio e Caravonica) , della Valle Arroscia (Pieve di Teco, Rezzo, Vessalico, Borghetto d’Arroscia e Aquila d’Arroscia), della Valle Prino (Prelà) della Valle Argentina ( Montalto-Carpasio, Molini di Triora e Triora) ,otteniamo il primo posto anche nei Comuni di Pompeiana, Terzorio e Isolabona. Siamo il primo sindacato nell’Istituto Regionale della Floricoltura (IRF) 10 voti su 10 e nell’Agenzia Regionale per il territorio e l’edilizia (ARTE) con 17 voti seguiti dalla Cisl a 4, aumentiamo i voti nell’Amministrazione Provinciale, nel Comune di Imperia, con una notevole crescita (53 voti), ci attestiamo saldamente al terzo posto mentre a Sanremo con 53 voti manteniamo la terza posizione, siamo secondi nell’ASP Borelli di Pieve di Teco, nell’Asp Casa di Riposo e Pensionato Imperia, nei Comuni di Badalucco e Dolcedo.

"Conquistiamo 55 seggi dei 116 in palio - evidenzia la Uil Fpl - seguiti dalla FP Cgil con 31, dalla Cisl FP con 27 e dagli Autonomi con 3. Registriamo inoltre un’ ottima tenuta nel territorio di Savona dove con il 19,67% ci confermiamo terza forza sindacale dietro alla CGIL che ottiene il 48,85, la Cisl con il 26,45% e gli autonomi al 5,03, in questo territorio otteniamo 24 seggi. Nel comparto Sanità con 587 voti complessivi tra ASL 1 e Asl2 conquistiamo un seggio in più in ASL 1, la vittoria all’Ospedale di Albenga ed il secondo posto all’Ospedale di Pietra Ligure, ci confermiamo il terzo sindacato, su otto in lizza, in entrambe le Aziende accaparrandoci ben 12 seggi complessivi ( 5 in ASL 1 e 7 in ASL2)".

"Questo risultato - termina il sindacato - ottenuto grazie all’impegno e al duro lavoro delle nostre candidate, dei nostri candidati, delle delegate, dei delegati, delle iscritte e degli iscritti impegnati nelle operazioni di voto, ha contribuito ad ottenere l’importante crescita della UIL FPL dove nel Comparto Sanità con 3303 voti, più 2,78% rispetto alle elezioni 2022, si attesta come secondo sindacato del Comparto in Liguria poco dietro alla Cisl FP e davanti alla FP Cgil e nelle Funzioni Locali con 2534 voti, crescita pari al 1,72% rispetto alle elezioni 2022, si riconferma terzo sindacato Ligure alle spalle per pochi voti di FP Cgil e Cisl FP".