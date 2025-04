Euroflora 2025, vicepresidente Regione: "La Liguria torna capitale della floricoltura"

Si è svolta oggi, nell'ambito di Euroflora 2025, la riunione della Conferenza Permanente per l’Agricoltura (CPA) con la partecipazione di tutti gli assessori regionali all’agricoltura.



“Un momento cruciale per confrontarsi sui principali temi strategici del comparto agricolo nazionale, in un contesto simbolico e fortemente rappresentativo come quello della Liguria – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura – . La nostra regione è la culla della floricoltura industriale italiana: nata nel Ponente nel 1860, si è poi estesa in tutta la nazione e nel mondo. Ancora oggi, il 80% della produzione ligure viene esportato oltre Alpi e oltre oceano. È il nostro biglietto da visita, e dobbiamo continuare a valorizzarlo".



Il vicepresidente sottolinea anche l’importanza di aver ospitato la CPA proprio a Euroflora, evento fortemente voluto in Liguria dal presidente della Regione: "Dopo le edizioni ai Parchi di Nervi, Euroflora torna nella sua sede naturale sul Waterfront di Levante, simbolo di innovazione e sostenibilità. Un’occasione preziosa per accogliere i colleghi da tutta Italia e discutere insieme le principali sfide del settore agricolo".



"Tra le priorità che abbiamo affrontato nella riunione ci sono semplificazione e velocizzazione dei finanziamenti, innovazione tecnologica, sostegno alle filiere produttive strategiche come la floricoltura - continua il vicepresidente-. Servono risorse tempestive, in tempi certi e con criteri di congruità per dare risposte concrete a un settore che rappresenta non solo tradizione, ma anche futuro”.



A margine della riunione, i rappresentanti regionali hanno partecipato a una visita guidata a Euroflora, immergendosi tra le eccellenze florovivaistiche italiane ed europee.