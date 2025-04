Maggio in cantina, le aziende di vite nell'Imperiese pronte a ospitare turisti e appassionati

Archiviate con soddisfazione le “Prime” di fine marzo e la partecipazione al Vinitaly di Verona, in occasione del quale si è registrato un grande successo di presenze nel rinnovato stand dedicato ai vini Doc e Igt del ponente ligure, la primavera delle aziende della rete Vite in Riviera prosegue, oltre che con la cura dei propri vigneti, con “Maggio in Cantina”, nuova iniziativa che darà modo, in tutti i prossimi weekend, sino al 1° giugno, di incontrare i vignaioli sui luoghi di lavoro, tra vigne, botti e bottiglie: un modo curioso e interessante per conoscere da vicino le realtà vitivinicole del ponente ligure, tra costa ed entroterra. Nelle giornate di sabato e domenica, le aziende di Vite in Riviera, a turno, apriranno le porte delle loro sedi per visite e degustazioni a km0, offrendo in accompagnamento alcuni prodotti tipici. Il plus sarà dato dal racconto in viva voce degli stessi produttori e dai suggestivi contesti agricoli. Non mancherà ovviamente la possibilità di acquistare direttamente sul posto. Presso alcune delle stesse aziende sarà possibile completare l’esperienza enogastronomica a tavola e allungare la sosta soggiornando per una o più notti. Maggio in Cantina è un importante passo per lo sviluppo dell’enoturismo, settore in continua crescita sia per quanto riguarda il pubblico italiano che quello straniero.

Le cantine coinvolte sono quindici delle venti aderenti alla rete, con proposte che vanno dalle visite alle degustazioni (vino, ma anche olio, grappe, conserve e prodotti dell’orto), dalla ristorazione al pernottamento. Richiesta la prenotazione.

“Il nostro impegno per la promozione dei grandi vini del ponente ligure continua – afferma Massimo Enrico, presidente della rete -. Dopo il successo sancito dalle Prime di Vite in Riviera, evento ospitato per la seconda volta ad Albenga, e la successiva partecipazione al Vinitaly di Verona 2025, dove abbia raccolto grandi numeri e importanti consensi in uno spazio rinnovato e più ampio rispetto al passato, la nostra rete propone per il mese di maggio una nuova iniziativa rivolta a tutti gli appassionati di vino e di curiosità per il territorio e i prodotti tipici. Siamo pronti a dare modo di sbizzarrirsi in degustazioni, visite in cantina e nei vigneti. Degustazioni a km0 per promuovere le nostre pregiate Doc e le Igt, presso diverse location, con la possibilità di apprezzare le diverse sfaccettature che ogni singolo vitigno esprime nelle diverse aree del ponente ligure. Una biodiversità che è uno dei nostri punti di forza”.

Maggiori informazioni sono a disposizione sul sito www.viteinriviera.it e sui canali social ufficiali.



Le aziende di Vite in Riviera: aMaccia (Ranzo, Im); Anfossi (Albenga, Sv); Biovio (Albenga, Sv); Bruna (Ranzo, Im); Cantine Calleri (Albenga, Sv); Cascina Feipu dei Massaretti (Albenga, Sv); Cascina Nirasca (Pieve di Teco, Im); Dell’Erba (Albenga, Sv); Enrico Dario (Albenga, Sv); Foresti Marco (Camporosso, Im); Il Baggio Pellegrino (Cosio d’Arroscia, Im); Innocenzo Turco (Quiliano, Sv); La Vecchia Cantina (Albenga, Sv); Ramoino (Chiusavecchia, Im); RoccaVinealis (Roccavignale, Sv); Sommariva (Albenga, Sv), Tenuta Maffone (Pieve di Teco, Im); Torre Pernice (Albenga, Sv); Viticoltori Ingauni (Ortovero, Sv); Viarzo (Quiliano, Sv).

Aziende, location, contatti, giorni di apertura, attività proposte



Az. Agricola Bruna - Via Umberto 1°, 81 - Ranzo (Im)

Info e prenotazioni: info@brunapigato.it – tel. 349.7214869

Quando: 03-04 maggio, 17-18 maggio, 31maggio-01 giugno

Cosa: visita in vigna. Non solo vino, ma anche grappe.



Az. Agricola Cascina Nirasca - Via Alpi, 3 - Frazione Nirasca - Pieve di Teco (Im)

Info e prenotazioni: cascinanirasca@gmail.com – tel. 335.5809589 - 331.8507193

Quando: 10-11 maggio

Cosa: visita in vigna e in cantina con degustazione.



Az. Agricola Dell’Erba - Regione Marixe - Albenga (Sv)

Info e prenotazioni: az.agricoladellerba@gmail.com – tel. 340.3182092

Quando: 03-04 maggio, 10-11 maggio, 17-18 maggio, 31maggio-1 giugno

Cosa: visita in vigna, pernottamento e ristorazione, olio e altri prodotti locali.



Az. Agricola Foresti Marco - Corso Italia, 186 – Camporosso (Im)

Info e prenotazioni: info@forestiwine.it – tel. 0184.292377

Quando: 03-04 maggio, 10-11 maggio.

Cosa: visita in cantina.



Az. Agricola Il Baggio Pellegrino - Via Mendatica, 16 – Cosio d’Arroscia (Im)

Info e prenotazioni: ilbaggiopellegrino@gmail.com – tel. 331.6689087

Quando: 10-11 maggio

Cosa: visita in vigna, pernottamento. Non solo vino, anche olio evo.



Az. Agricola Innocenzo Turco - Via Bertone, 7 – Quiliano (Sv)

Info e prenotazioni: info@innocenzoturco.it – tel. 019.9250445

Quando: 03-04 maggio, 10-11 maggio, 17-18 maggio, 24-25 maggio, 31 maggio-1 giugno

Cosa: visita in cantina e in vigna, ristorante agrituristico.



Az. Agricola Ramoino - Via XX Settembre, 8 – località Sarola - Chiusavecchia (Im)

Info e prenotazioni: fabiana@ramoinovini.com – tel. 333.6781228

Quando: 03-04 maggio, 10-11 maggio, 17-18 maggio, 24-25 maggio, 31 maggio-01 giugno

Cosa: visita in cantina e in vigna, ristorante.

Note: per raggiungere la vigna è necessario spostarsi in auto.



Az. Agricola Torre Pernice - Regione Torre Pernice, 3 – Albenga (Sv)

Info e prenotazioni: info@torrepernice.it – tel. 0182.20042

Quando: 03-04 maggio, 31maggio-01 giugno

Cosa: visita in vigna, ristorante alla sera, pernottamento.



Az. Biologica BioVio - Via Corciata, 24 – Bastia di Albenga (Sv)

Info e prenotazioni: visite@biovio.it – tel. 335.1361851

Quando: 03-04 maggio

Cosa: visita in cantina e in vigna, ristorante e pernottamento. Non solo vino, anche olio 100% taggiasca.



Cascina Feipu Dei Massaretti - Regione Massaretti, 8 – Albenga (Sv)

Info e prenotazioni: mirco.mastroianni.albenga@gmail.com – tel. 347.3793229 - 340.9138540

Quando: 03-04 maggio, 10-11 maggio, 17-18 maggio, 24-25 maggio, 31 maggio-01 giugno

Cosa: visita in cantina e in vigna.



Cooperativa Viticoltori Ingauni - Via Roma, 3 – Ortovero (Sv)

Info e prenotazioni: info@viticoltoriingauni.it – tel. 0182.5471127

Quando: 03-04 maggio, 17-18 maggio, 24-25 maggio, 31 maggio.

Cosa: degustazioni con piattino al sabato dalle 10 alle 13. Non solo vino, anche confetture e grappe.



La Vecchia Cantina - Via Corta, 3 - frazione Salea – Albenga (Sv)

Info e prenotazioni: info@lavecchiacantinacalleri.it – tel. 339.3793641

Quando: 03-04 maggio, 10-11 maggio, 17-18 maggio, 24-25 maggio

Cosa: degustazioni e visita in vigna.



Soc. Agricola RoccaVinealis - Via Roma 1 (cantina), località Broda (vigneto) - Roccavignale (Sv)

Info e prenotazioni:info@roccavinealis.it – tel. 393.3305772

Quando: 17-18 maggio

Cosa: visita in vigna e in cantina, pernottamento.



Società Agricola Viarzo - Via Viarzo, 20 B – Quiliano (Sv)

Info e prenotazioni: agriviarzo@viarzo.it – tel. 349.2661151 – 335.234771

Quando: 03-04 maggio, 10-11 maggio, 17-18 maggio, 24-25 maggio, 31maggio-01 giugno

Cosa: visita in vigna e in cantina.



Tenuta Maffone - Sal. Case Soprane - fraz. Acquetico – Pieve di Tevo (Im)

Info e prenotazioni: info@tenutamaffone.it – tel. 339.6582592

Quando: 03-04 maggio, 10-11 maggio, 17-18 maggio, 24-25 maggio, 31 maggio-01 giugno

Cosa: visita in vigna e in cantina. Non solo vino, anche olio evo, olive, grappe.