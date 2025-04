Daniele Pescara Consultancy Selezionata tra i 100 Migliori Professionisti dell'Anno secondo Forbes

Daniele Pescara Consultancy, lo studio di consulenza internazionale con sede a Dubai, Lugano, Roma e Padova, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento. È stato selezionato tra i 100 migliori professionisti dell’anno secondo Forbes, un traguardo che conferma il successo e l'eccellenza del suo fondatore, Daniele Pescara, e del suo team. Con oltre quindici anni di esperienza, lo studio è diventato il punto di riferimento globale nelle aree dell’antiriciclaggio, della pianificazione fiscale e della protezione patrimoniale, distinguendosi per l’approccio personalizzato e la profonda competenza internazionale.

Leadership Globale nella Consulenza Internazionale

Lo Studio Daniele Pescara Consultancy si è affermato come leader nel settore della consulenza internazionale, grazie alla sua competenza multidisciplinare e alla capacità di affrontare le sfide normative che le aziende e le istituzioni si trovano a fronteggiare.

Con sedi in luoghi strategici come il Supreme Court Complex e Bay Square a Dubai, Lugano, Padova e Roma, lo studio è in grado di offrire soluzioni su misura, rispondendo alle esigenze specifiche di una clientela internazionale.

La forza del team, composto da oltre 40 professionisti tra avvocati d’affari, fiscalisti internazionali e commercialisti, garantisce un servizio completo, che semplifica il percorso imprenditoriale dei clienti e favorisce la loro espansione nei mercati globali.

Approccio Flessibile e Personalizzato alla Consulenza

La filosofia di Daniele Pescara Consultancy si basa su un rapporto dedicato e personalizzato con ciascun cliente.

L'approfondita conoscenza dei mercati e l'analisi accurata delle necessità individuali consentono allo studio di operare in conformità con un contesto normativo in continua evoluzione.

Lo studio si distingue per la sua capacità di trasformare gli ostacoli normativi in vantaggi competitivi, semplificando la gestione fiscale e burocratica per le aziende e proteggendo il patrimonio delle famiglie e delle istituzioni.

Pionieri nell’Antiriciclaggio, Pianificazione Fiscale e Protezione Patrimoniale

Grazie alla sua esperienza, Daniele Pescara ha portato il suo studio a essere riconosciuto a livello internazionale per la sua expertise nell’antiriciclaggio, nella pianificazione fiscale e nella protezione patrimoniale.

Lo studio ha fornito consulenza a numerose realtà aziendali, tra cui istituzioni finanziarie e multinazionali, contribuendo alla salvaguardia del loro patrimonio e alla crescita delle loro operazioni nei principali mercati globali.

Le strategie personalizzate e l’approccio alle normative internazionali rendono Daniele Pescara Consultancy una risorsa imprescindibile per chi cerca soluzioni efficaci in un contesto economico e fiscale sempre più complesso.

Riconoscimenti e Successi Internazionali

Il fondatore, Daniele Pescara, vanta una carriera stellare, che include una laurea honoris causa in scienze bancarie e assicurative, conferita per il suo contributo straordinario nel campo della consulenza e della pianificazione fiscale internazionale.

Già Master Partner del Network Sole24Ore, Daniele Pescara è il professionista di riferimento internazionale in tema di Anti-Money Laundering & Compliance.

Inoltre, Pescara è stato protagonista di oltre 300 pubblicazioni, sia in Italia che all'estero, trattando tematiche di grande rilevanza nel panorama della consulenza fiscale, antiriciclaggio e protezione patrimoniale.

Il riconoscimento da parte di Forbes come uno dei 100 migliori professionisti dell’anno rappresenta il culmine di un percorso di successi, che ha consolidato la sua reputazione a livello supernazionale.

Daniele Pescara: Imprenditore Visionario e Presidente di FenImprese Dubai

Oltre alla sua attività di consulente, Daniele Pescara è anche presidente di FenImprese Dubai, un’associazione che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione, specialmente nel contesto degli Emirati Arabi Uniti.

La sua visione strategica ha contribuito in modo significativo a rafforzare il legame economico tra Italia e Dubai, rendendo la città emiratina una delle principali mete di investimento per le imprese italiane.

Il suo impegno nel promuovere il business internazionale e nel tutelare gli interessi delle aziende lo rende una figura centrale nel panorama imprenditoriale e professionale globale.

















