Be!Gin a 360°: l’evento che rivoluziona il gusto nel cuore di Albenga

Segnate la data sul calendario: il 26 dicembre, a partire dalle ore 21:30, Via Oddo ad Albenga si trasformerà nel palcoscenico di un evento senza precedenti. Dall'incontro creativo tra l'eccellenza di Tastee.it e l'estro della Gelateria Perlecò, nasce "Be!Gin a 360°", una serata dedicata a chi vuole scoprire il gin sotto forme e consistenze mai immaginate prima.

Non sarà il solito brindisi post-natalizio, ma un vero e proprio viaggio intorno al gusto. Protagonista assoluto sarà il Be!Gin, declinato in quattro versioni sorprendenti che sfidano i confini tra cocktail bar e gelateria artigianale:

Be!Gin Tonic Classico: Per gli amanti della tradizione che cercano la perfezione nel bicchiere.

Be!Gin Tonic su Stecco: L'iconico drink diventa un sorbetto gourmet da passeggio.

Affogato al Be!Gin: L'incontro cremoso tra il calore del gin e la fredda dolcezza del gelato.

Frozen Be!Gin: La freschezza portata all'estremo per un'esplosione di aromi ghiacciati.

L’appuntamento in Via Oddo promette di essere l'evento più originale del periodo festivo albenganese. Che siate puristi del cocktail o cercatori di nuove tendenze gastronomiche, "Be!Gin a 360°" è l'occasione perfetta per vivere la serata di Santo Stefano in modo originale e conviviale.