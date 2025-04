La Marching Band junior della Banda Musicale città di Ventimiglia al 'Color guard and percussioni day 2025'

Ieri, sabato 26 aprile, la Marching Band junior della Banda Musicale città di Ventimiglia si è esibita al 'Color guard and percussioni day 2025' che si è svolto a Meda in Brianza.



"I piccoli dai 7 ai 12 anni - si spiega nel comunicato -, guidati dalla maestra Diandra Di Franco e il Drum major Enzo Rotondaro, hanno portato alto il nome della formazione bandistica portando due brani su una coreografia in movimento animando la scena con i loro strumenti a fiato e a percussione. Questo è il risultato di mesi di allenamento, impegno e divertimento, l'inizio di un percorso per la nuova formazione pronta ad accogliere altri piccoli musicanti interessati al progetto.

Il progetto, nato quest'anno dall'idea dei due maestri, va ad ampliare la già grande attività della banda cittadina, sempre partecipe sul territorio con proposte di musica e socialità. Un'associazione dalla storia antica ma con sempre nuove idee per mantenersi viva tramite proposte audaci e interessanti".