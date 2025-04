Domenica prossima torna l'appuntamento con la 'Primavera Bordigotta', non solo shopping ma anche cultura e sport

Torna la caratteristica manifestazione 'Primavera Bordigotta' a Bordighera, organizzata da Confesercenti con shopping, arte e sport. Domenica prossima dalle 8 alle 19 la città delle palme sarà animata per tutta la giornata con i negozi, bar e ristoranti aperti lungo le principali vie del centro, chiuse al traffico veicolare, con l’aggiunta della grande fiera degli ambulanti selezionati con prodotti di qualità, affiancati da operatori hobbysti con prodotti di artigianato locale.

Il tracciato della manifestazione sarà animato durante tutto l’arco della giornata dal “Teatro dei mille colori” che regalerà sorrisi e divertimento per i più piccoli con le sue peculiari animazioni che caratterizzano la loro attività. Come da tradizione nel corso della mattinata di domenica l’evento sarà animato musicalmente dalla presenza della Orchestra Filarmonica Giovanile città di Ventimiglia del maestro Franco Cocco. Nei pressi dei giardini del Park Hotel Bordighera Confesercenti installerà, per tutto l’arco della giornata domenicale, giochi gonfiabili per i più piccoli.

Previste anche gite alla scoperta dei panorami e luoghi simbolo sulle alture di Bordighera con le guide specializzate in E-bike di Riviera dei Fiori Outdoor e Discovery Riviera, con due diversi tracciati a seconda dell'abilità ciclistica, con prenotazione obbligatoria. Il tour "sportivo" dedicato alla Mtb/e-mtb e ai ciclisti più allenati ai quali è proposto un tour sulle colline e i sentieri. Per gli sportivi più curiosi e tranquilli, è previsto un tour "facile" con e-bike, alla scoperta dei panorami e dei luoghi simbolo sempre sulle alture di Bordighera. Per tutti il ritrovo è alle 9 a Sant’Ampelio, di fronte alla celebre chiesa, con possibilità di noleggio di E-bike su richiesta e con rientro previsto per le 13.30 circa.

Oltre allo shopping ed al benessere fisico, "Primavera Bordigotta" offre l'appuntamento con l'arte ed in particolare con il Museo Clarence Bicknell di Bordighera che nelle giornate di sabato 26 aprile e lunedì 28 accoglierà turisti e visitatori.