Domani al ‘Festival della parola reloaded’ di Sanremo la maratona di letture e dolci ricordi

Quella di domani 26 aprile è la giornata più ricca di eventi del festival in un crescendo di emozioni e ricordi che renderanno il pomeriggio effervescente. Si parte alle 16 alla sede del Club Tenco dove si terrà la presentazione di Il taccuino delle molte me, Edizioni Ronzani, dell’attrice Simona Garbarino: era “Madreh”, con l’acca finale, la protagonista di “Sensualità a corte”, serie ideata da Marcello Cesena per gli show della Gialappa’s Band.

Si prosegue alle 17 con un incontro con Matteo Monforte, autore de I segreti della nebbia, Frilli: scrive per la tv (per 10 anni per Zelig) e il teatro e i suoi testi sono finiti negli show dei più originali comici italiani (Maurizio Lastrico, Antonio Ornano, Beppe Braida, Teresa Mannino, i Turbolenti, Enzo Paci, Baz). Alle 18 si chiude con il musicista Franco Mussida che porta in dote Il bimbo del Carillon, Salani: fondatore e chitarrista della Premiata Forneria Marconi (PFM), una delle band più influenti del rock progressivo italiano, a lungo collaboratore di Fabrizio De André, nel 1984 ha fondato a Milano Il CPM Music Institute, la scuola di musica che ha ottenuto dal Miur lacertificazione di Alta Formazione Artistica e Musicale. Alle 21 al Teatro del Casinò avverrà l’incontro con Beppe Severgnini che presenta Socrate, Agata e il futuro, l’arte di invecchiare con filosofia, Rizzoli, il più importante successo editoriale di questo primo scorcio del 2025. Al brillante giornalista del Corriere della Sera, opinionista e arguto osservatore della società, sarà consegnato il Premio Ambasciatore della Parola.

Nato dall’esperienza di Chiavari, Genova, dove per dieci edizioni di fila, ogni anno, il Festival ha portato in città oltre 100 eventi per una platea di più di 15mila persone, oggi ha per sede la città della musica. È grazie ai giocolieri del linguaggio che si accaniscono con caparbietà per vincere i luoghi comuni, rivoluzionare la comunicazione e difendere la giustizia che il Festival si è rinnovato e arricchito di appuntamenti con gli scrittori, musica live, mostre fotografiche, conferenze di letteratura e geopolitica, riflessioni sulla spiritualità e dibattiti sui diritti civili.

Prodotto da Le Muse Novae, con la direzione artistica di Massimo Poggini e il contributo del comune di Sanremo, Assessorato alla Cultura, Casinò di Sanremo e Portosole Sanremo, patrocinato da Regione Liguria e Rai Liguria, il festival si sviluppa in tre giorni al Teatro del Casinò (corso degli Inglesi 13) e nella sede del Club Tenco (piazza Cesare Battisti 33), dove si alternano giornalisti, scrittori, musicisti, cantanti, attori per “usare” le parole raccontando storie private e universali. Perché la parola ci rappresenta, dà voce alle nostre emozioni, articola i nostri pensieri.

Dichiarazione Enza Dedali Assessore alla Cultura comune di Sanremo: "Siamo davvero felici di contribuire alla realizzazione del “Festival della Parola Reloaded” che torna nella nostra città con un ricco programma dove le parole diventano protagoniste attraverso talk, presentazioni di libri e recital. Sanremo è luogo privilegiato per raccontare storie, emozioni, pensieri, nonché per condividere riflessioni su principi e valori importanti. Ringrazio quindi l’associazione 'Le Muse Novae' per averci proposto questo programma che, ne sono certa, saprà suscitare l’interesse di molti".