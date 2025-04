Sanremo: al via il Gran Galà di presentazione degli eventi pubblici e privati dell’associazione 'Viva Armea'

Tutto pronto per il Gran Galà di presentazione degli eventi estivi che, l’associazione Viva Armea ha preparato per affrontare la stagione estiva, avranno luogo pubblicamente presso il teatro Ariston nella sala roof, e anche nelle manifestazioni del comune di Sanremo, trattativa che è in fase di accoglimento.

Le location private che faranno da partnership estiva con l’associazione saranno i bagni Gabriella, il ristorante Mediterraneè Cucina & mare, e il ristorante Oasi in via Volturno da Piera e Massimo di fianco al teatro Ariston.

Lo staff dell’associazione e composto da: il direttore artistico, vocal coach animatore e presentatore Alex Penna, il presentatore e patron di Sanremo Clonati Salvatore Stella, il narratore ufficiale di Sanremo Paolo Pippione, Il photo maker, blogger e direttore artistico eventi collaterali Luca Rolando, la driver Mira Cejnat, il direttore service audio luci e video, titolare della provideo service Paolo Rossi, la cantante performer presidente di giuria e finalista nel team Arisa di The Voice Senior Marida Semiglia e il consulente legale dell’associazione l’avvocato Ramez El Jazzar. Saranno tutti uniti in un'unica sinergia per organizzare al meglio gli eventi estivi in preparazione, al fine di intrattenere animare far divertire il pubblico che presenziera’,nonché scoprire nuovi talenti di tutte le età al fine di realizzare il sogno di cantare a Sanremo, oltre che selezionare le migliori voci tramite le collaborazioni con i talent scout di tutta Italia.

Sabato 3 maggio ai bagni Gabriella di Sanremo con la nuova gestione di Andrea Celentano, si svolgerà una prima rassegna canora denominata “Tutto in una Notte” in diretta tv streaming sul canale you tube di “Alma Star Tv” con la regia di Gian Carlo Platino dove si esibiranno i migliori cantanti della scuderia dell’ Associazione che rappresentano i format i cui durante tutto l’anno fanno parte degli intrattenimenti musicali e canori: Cantainverno, Cantaestate, Festival Story, Sanremo Clonati, Kanta con noi e il nuovo format Summer Magic Songs.

Sabato 10 maggio al ristorante Mediterraneè Cucina & Mare partirà la prima selezione regionale del festival story in diretta tv streaming su Alma Star Tv

Sabato 17 maggio seconda selezione regionale ai bagni Gabriella sempre in diretta streaming

Sabato 24 maggio terza e ultima selezione al Mediterraneè

Sabato 31 maggio grande finalissima regionale ai bagni Gabriella dove si esibiranno i finalisti regionali da cui verranno estrapolati, insieme ai finalisti delle altre regioni, i performer nazionali del festival Story che, andranno in scena nelle due finalissime che si svolgeranno a Sanremo.

Il format nelle puntate precedenti è stato molto apprezzato da turisti e residenti in quanto oltre che a garantire una ottima qualità canora proponendo i migliori brani del festival di Sanremo dal 1951 ad oggi, si rilancerà la cultura sanremese e festivaliera grazie alle narrazioni dei presentatori ed ai contributi video e fotografici che, hanno come scopo la divulgazione e la conoscenza culturale della città di Sanremo a 360°. Invece domenica 8 giugno in occasione dei 3 giorni del Sanremo Latin Festival si presenterà per la prima volta il nuovo format canoro aperto a tutte le età Summer Magic Songs a partire dalle 20 al teatro Ariston di Sanremo nella sala roof, si anticiperà dalle 15 un imperdibile masterclass col maestro Vincenzo Capasso, paroliere di Mina, produttore di Gigi Finizio e Christian Imparato, vincitore del leone d’oro alla carriera al festival di Venezia e la soprano vocal coach di canto lirico e moderno Stefania PietroPaolo, insegnante presso il liceo musicale di la Spezia.

Invece, dalle 20 prendera’ il via il Summer Magic Songs per la prima volta, si tratta di un format canoro aperto a tutte le eta’ ed a tutti i generi musicali, al fine di promuovere oltre che cantanti e progetti emergenti, anche vecchie glorie della musica dei tempi passati, tutto all’insegna del divertimento e del buon canto. Nei mesi di luglio e agosto a grande richiesta tornera’ Sanremo Clonati, show canoro televisivo atto all’intrattenimento, ideato nel 1999 dal patron Salvatore Stella dove, i performer interpreteranno o reinterpreteranno cantanti famosi italiani ed internazionali. Non poteva mancare anche il 'Cantaestate', contest canoro che ha visto emergere tanti bravi cantanti che hanno realizzato i propri sogni musicali, addirittura questo format nasce nel 1988 da un idea di Francisco Penna, titolare dello storico 'Mille Pini' di Sanromolo.

A metà settembre si svolgerà la serata di chiusura estiva con il “the best of Sanremoclonati” che servira’ da intrattenimento e a concludere la stagione estiva in bellezza.