Scomparsa di Papa Francesco: stasera nella Concattedrale di San Siro a Sanremo la Santa Messa di suffragio

Sarà celebrata questa sera alle 20.30, nella Concattedrale di San Siro a Sanremo, una Santa Messa in suffragio per il Papa.

La Messa sarà officiata dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta, e saranno presenti tanti sacerdoti delle diverse chiese dell’estremo ponente. La Diocesi ha chiesto la partecipazione dei fedeli per un momento di riflessione insieme dopo la scomparsa del Santo Padre.

Sabato prossimo, inoltre, il Vescovo Suetta non potrà partecipare alle esequie del Pontefice. Sarà infatti impegnato in un viaggio in Olanda, dove sarà l’unico prelato a poter officiare la Messa in italiano.