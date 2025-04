Al via attività sportive della Scuola Italiana Tiro presso l'Arroscia Shooting Camp a Cosio d'Arroscia

Si apre la stagione primaverile delle attività sportive della Scuola Italiana Tiro presso l'Arroscia Shooting Camp, a Cosio d'Arroscia. Presso il campo di tiro sono previsti corsi base per l'uso di arma corta in ambito operativo difensivo, corsi di perfezionamento al tiro ( come corsi Low Light) e avvicinamento alle competizioni sportive.

Questo sabato 26 aprile 2025 si svolgerà un corso base per l'uso di arma corta. Tutte le informazioni si possono trovare tramite la pagina Facebook dell'Arroscia Shooting Club, scrivendo via mail a scuolatirocosio@gmail.com. o telefonando all'istruttore Marco Buono 335 5763374

Il corso per corso arma corta del 26 aprile prevede l'introduzione alle norme di sicurezza, fondamentali per garantire un'esperienza di tiro responsabile e protetta.

Le tecniche fondamentali, come postura, impugnatura e scatto, saranno insegnate attraverso prove pratiche durante gli stage di tiro. Questo approccio permetterà agli allievi di apprendere i principi basilari in un ambiente dinamico, sicuro e divertente.

Per partecipare al corso occorrono:

Porto d'armi in corso di validità;

Arma corta;

200 colpi e due caricatori;

Berretto, cuffie e occhiali balistici.

Si potranno provare i vari esercizi anche con diverse piattaforme messe a disposizione dall'organizzazione per mostrare le diverse tipologie di pistole e le relative peculiarità. Nel mondo del tiro sportivo, scegliere il corso di formazione giusto può fare la differenza tra un'istruzione di qualità e una perdita di tempo e denaro. La Scuola Italiana Tiro, operante in tutta Italia, è una scuola di formazione al tiro affiliata al CSEN (39480) e iscritta al CONI (201358). Presso il campo di tiro per pistola, fucile e carabina si tengono corsi di tiro tattico difensivo, formazione, perfezionamento e mantenimento al tiro per privati ed operatori.

I corsi consentono l'accesso alle classi di livello successivo, a corsi avanzati e specialistici come il low light, con certificazioni a valenza ufficiale per il personale delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine.

La Scuola Italiana Tiro progetta i corsi per offrire una crescita personale e professionale reale, con istruttori esperti e programmi di formazione completi, organizzando anche esperienze uniche come i VIP DAY con professionisti di fama internazionale per un apprendimento a 360 gradi.