Dolceacqua: al via giovedì 25 aprile l’attesissima edizione di “Carugi in fiore”

A Dolceacqua torna l’attesa festa “Carugi in Fiore”, che ogni anno annuncia l'arrivo della primavera e che si terrà in tutto il paese da giovedì 25, Festa della Liberazione, a domenica 27 aprile.

Seguendo il percorso, i visitatori potranno passeggiare tra i luoghi più suggestivi del paese alla ricerca della composizione floreale più bella, che verrà premiata venerdì 25 aprile alle h.16:30 presso la Loggia di Piazza Mauro

I premi saranno donati da:

1° premio Agriturismo “I Gumbi”

2° premio Pizzeria “La Rampa”

3° premio Aperitivo “Bar Centrale”

Premio Originalità “Gelateria Monet”

Oltre al concorso floreale, tante saranno le attrazioni ed attività che potrete trovare nel borgo dei Doria durante la manifestazione:

Tutti i giorni

• Mercatino dell'artigianato e specialità alimentari in piazza Mauro

• Laboratori per bambini

• Cantine aperte per degustazioni di prodotti tipici

• Visite guidate al Castello a cura del servizio guide della Coop. Omnia (6,00 Euro Ingresso e visita guidata). In questi giorni di festa il castello osserverà orario continuato dalle h.10:00 alle h.18:00 (ultimo ingresso h.17:30)

• Dalle h.10:00 alle h.13:00 e dalle h. 15:00 alle h.18:00 proiezioni presso il Visionarium 3D in Via Doria 2/6. Ingresso 3,50 Euro

In particolare

• Venerdì 25 dopo la premiazione Simil Jazz Band in Piazza Mauro

• Sabato 26 Pinacoteca e piccolo museo del soldatino e delle memorabilia in via Doria n°10. Aperto dalle h.10:00 alle h.12:00 e dalle h.15:00 alle h. 17:00, Ingresso libero.

• Dalle h.10:30 alle h.12:30 Stage di Pietre in equilibrio con dimostrazione di Daniele Doria (lungo fiume) e dalle h.12:00 alle h.14:30 degustazioni di vino e prodotti tipici liguri, Enoteca Regionale della Liguria, in Via Castello 27,

• h.16:30 Concerto dell’Accademia Ranieri III di Monaco presso la Chiesa di San Giorgio

• Domenca 27 Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato.

h.15:00 Visita guidata dei maggior siti storici con degustazione. € 12,00. Prenotazione obbligatoria: +39 0184 206666