"Pur amando Sanremo mi accodo delle tante lamentele dell'inizio e della fine della salita Melandri che sono un disastro. Io abito nelle vicinanze e come molta gente per tornare a casa devo salire fino al Borgo per poi immettermi in via Galilei" - fa sapere un lettore e cittadino di Sanremo, Sergio Latorraca.

"Nel tragitto vi sono un paio di 'bretelle', non si potrebbe organizzare un po' di elasticità?" - domanda il cittadino.