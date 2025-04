Criticità viarie a Sanremo, un lettore: "Ascoltare chi vive la città ogni giorno per eliminare le piccole problematiche"

"Condivido pienamente le lamentele dell'autista che segnala le varie criticità viarie della città e vorrei aggiungere una segnalazione che ho cercato di far giungere a chi di dovere ma senza avere alcun riscontro. Ogni giorno al rientro dalla mia attività percorro l'Aurelia Bis per evitare il centro cittadino, quindi esco nella zona borgo e percorro via Galilei in direzione Foce, visto che abito a Coldirodi, e all'altezza dell'intersezione con la salita Melandri si crea sempre un ingorgo che da qualche settimana provoca code che arrivano fino al distributore di carburante" - segnala un lettore e cittadino di Sanremo, Alessandro Frattarola.

"Le cause, per quello che ho potuto constatare sono due: il primo è il semaforo all'incrocio con via De Amicis che ha una durata molto breve in proporzione al traffico, proveniente dall'Aurelia Bis, che deve smaltire e che, invece, ha una durata eccessiva per smaltire i pochi veicoli che entrano o escono da via De Amicis; il secondo riguarda l'uscita dei veicoli dalla salita Melandri che godono di una precedenza incomprensibile, sottolineando che via Galilei raccoglie tutto il traffico in uscita dall'Aurelia Bis e diretto verso ponente, che per svoltare devono spesso fare manovra a causa dei parcheggi presenti e in questo modo fungono da blocco della circolazione proveniente dalla via Galilei" - mette in risalto.

"Basterebbe un po' di buon senso e l'ascolto di chi la città la vive ogni giorno per eliminare quelle piccole problematiche che renderebbero la nostra città molto più vivibile" - sottolinea.