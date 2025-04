Taggia, bonificato il parcheggio di via del Piano: rimossi tre mezzi abbandonati e accumuli di rifiuti (Foto)

Mattinata di interventi a Taggia, dove il Comune è intervenuto per la bonifica e la pulizia del parcheggio pubblico in via del Piano, trasformato nel tempo in un’area degradata a causa della presenza, tra le altre, di veicoli abbandonati e rifiuti di ogni genere.

Tre mezzi in stato di abbandono, che da tempo occupavano lo spazio pubblico e rappresentavano un ricettacolo di sporcizia, sono stati rimossi con il supporto della Polizia Locale e del personale di Amaie Energia, presente con una squadra dedicata alla pulizia e al ripristino dell’area.

Sul posto anche il vicesindaco di Taggia, Espedito Longobardi, che ha seguito da vicino le operazioni: “È un intervento importante per il decoro urbano e per la sicurezza – ha commentato –. Non è ammissibile che spazi pubblici diventino discariche a cielo aperto. Continueremo su questa linea, con interventi puntuali e decisi su tutto il territorio comunale”.

Il parcheggio è stato completamente ripulito e restituito alla cittadinanza. Il Comune ha fatto sapere che proseguirà con controlli e bonifiche in altre zone critiche, anche su segnalazione dei cittadini.