Sanremo: un lettore stila un elenco (corposo) delle criticità che creano parecchi disagi agli automobilisti

Buongiorno, sono un autista, lavoro molto nel comune di Sanremo e vorrei far notare la situazione a livello pratico dell'asse viaria della città.

Manca l'uscita dell'Aurelia bis nella zona di San Martino: è anni che tutte le amministrazioni la promettono ma ancora niente..

Via Galilei, zona quartiere polo Nord, è terra di nessuno con parcheggi perenni in doppia fila.

Strada Solaro Rapalin, unica alternativa a Via Semeria, è stretta e piena di tacconi, si parla da decenni di un allargamento della sede stradale... sarebbe anche ora intervenire.

Via Solaro non regge l'aumento demografico del zona di San Lorenzo: sono stati costruiti decine di palazzi ma non le strade per far defluire chi ci risiede, chissà l'ufficio Tecnico del Comune a cosa pensava quando ha autorizzato la costruzione...

Via Semeria, primo impatto dei visitatori e turisti su Sanremo, è un campo da cross, buche ovunque, tombini e tacconi mal fatti ogni 20 metri, peggio del Pakistan... e non è un eufemismo.

Incrocio alla chiesa delle Mercede e incrocio in via Padre Semeria sull'Aurelia: ma sarà mai così complicato realizzare due rotonde vitali per lo scorrimento del traffico, ripeto, vitali per la città.

Zona Corso Mombello Via Roma Cinema Centrale: asfalto liso e consumato e ogni due gocce si trasforma in una tavola di sapone, estremamente pericoloso...

Zona vecchia stazione Via Verdi: tombini e buche raffazzonati in fretta furia nel periodo del festival, veramente un 'bel lavoro' , complimenti alla ditta, e al Comune che dovrebbe verificare certi bei lavori mal fatti ....

Via Bonmoschetto: basterebbe veramente poco allargarla così come Strada Rapalin per alleggerire il centro e l'entrata in A10...

Zona Vesca ormai è un cantiere pluriennale, ma qualcuno del comune controlla lo stato di avanzamento dei lavori?

Aurelia Bis: sarebbe ora dalle parole di passare hai fatti, giusto sig. sindaco? Continui rinvii e scuse varie, la città ha bisogno di questa strada, è così difficile da capire e da eseguire?.... Si sta progettando una strada a scorrimento veloce dal Borgo alla Cava con sole due uscite? (qui non si usa il buonsenso...)

Un Comune come Sanremo che organizza decine di manifestazioni e eventi all'anno, si rende conto che i turisti vengono una volta e non vengono più in città perchè passano ore bloccati nel traffico? Il Comune capisce che il proprietario di una seconda casa non può stare due ore in coda per arrivare in spiaggia? Il Comune capisce che un residente è obbligato a muoversi in scooter con ogni situazione climatica, a causa del traffico caotico?