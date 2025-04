Un nostro lettore ci segnala un intervento dei Vigili del fuoco della sede di Ventimiglia che, nel pomeriggio di oggi, sono intervenuti a Roverino per liberare un esemplare di colombaccio selvatico che erarimasto imbrigliato in una rete paramassi, di quelle per prevenire le frane.

Con il loro intervento l'animale è stato liberato e restituito alla natura. Dal nostro lettore i ringraziamenti ai Vigili del fuoco per il loro intervento.