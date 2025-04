Sanremo, grande successo per il debutto di Unojazz&Blues 2025: Bosso incanta con l’omaggio a Stevie Wonder (Foto)

È partito con un sold out e un’ovazione finale il primo appuntamento della nuova edizione di Unojazz&Blues, che domenica 13 aprile ha riempito il teatro del Casinò di Sanremo per il concerto del trombettista Fabrizio Bosso. L’artista ha aperto la rassegna con We Wonder, un tributo emozionante e raffinato alla musica e all’anima di Stevie Wonder, leggenda vivente della black music.

Accompagnato da un trio di eccezionali musicisti – Vittorio Solimene alle tastiere, Jacopo Ferrazza al basso e contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria – Bosso ha trasformato il Teatro dell'Opera in un viaggio sonoro tra soul, jazz e groove, con arrangiamenti personali e vibranti dei brani più celebri dell’artista americano.

L’atmosfera è stata elettrica fin dall’inizio: già dalle prime note, il pubblico ha accolto con entusiasmo un concerto che ha saputo unire tecnica, emozione e improvvisazione. Tanti i momenti memorabili, tra cui l’interpretazione di Overjoyed e Isn’t She Lovely, riletti con gusto contemporaneo ma con profondo rispetto per lo spirito originario.

L’evento – gratuito fino a esaurimento posti – ha confermato l’appeal crescente di una rassegna che negli anni è diventata punto di riferimento per gli amanti della musica di qualità. A testimoniarlo anche il boom di prenotazioni sul sito ufficiale, dove il link per riservare l’ingresso si è attivato alle 10 del mattino per poi chiudere in poche ore, segno di un forte interesse e di una partecipazione diffusa.

Organizzata con il sostegno dello sponsor Unoenergy, azienda sanremese attiva su scala nazionale nel settore energetico, Unojazz&Blues proseguirà con altri appuntamenti nei prossimi mesi, arricchendo l’offerta culturale della Riviera.

Per informazioni sul calendario completo degli eventi e prenotazioni: www.unojazzandblues.it. Un inizio col botto, dunque, per una rassegna che promette di regalare ancora grandi emozioni.

(Foto di Erika Bonazinga)