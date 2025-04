Sanremo, ‘Ricoltiviamo’: il progetto dei Rotary Club della Provincia di Imperia per avvicinare i giovani all’agricoltura

I Rotary Club della Provincia di Imperia, si stanno impegnando nella costituzione di un Team di Persone Esperte in diversi ambiti, con l’obiettivo di stimolare e incoraggiare un nuovo ciclo produttivo della floricoltura locale, che riguardi reciso, il vivaismo, ma anche l’agricoltura in generale. Da questa idea è nato il progetto “ Ricoltiviamo ”, che prevede una serie di iniziative, tra le quali, l’organizzazione di una Tavola Rotonda aperta al pubblico, rivolta ai giovani, alla quale parteciperanno vari professionisti del settore, che si terrà mercoledi16 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00 a Villa Ormond, presso la Sala Convegni del piano terra. All’evento parteciperanno oltre cento studenti, accompagnati dai loro docenti, provenienti da corsi ITS dell’Accademia Ligure Agroalimentare, dal Liceo G. D. Cassini, dall’Istituto di Istruzione Superiore "E. Ruffini - D. Aicardi" e dall’Istituto Ruffini di Imperia. L’evento fa parte della manifestazione Villa Ormond in Fiore, che si terrà dal 15 al 17 aprile.

Un’occasione unica per esplorare il mondo della floricoltura attraverso il confronto con esperti, imprenditori del settore e rappresentanti delle Istituzioni. Durante l'incontro verranno affrontati temi come l’innovazione nelle tecniche di coltivazione, la sostenibilità ambientale, e le prospettive occupazionali del comparto. Seguirà un dibattito aperto con gli studenti.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Rotary per promuovere la cultura del lavoro e della formazione tra le giovani generazioni.

«E’ fondamentale stimolare l’interesse dei giovani verso la floricoltura, un settore nevralgico per l’economia del Ponente ligure, che rappresenta anche la nostra storia e fa parte delle nostre tradizioni. Inoltre, è un comparto per il quale le previsioni fino al 2030 stimano una crescita importante a livello internazionale» - afferma Sergio Viglietti, Presidente del Rotary Club Sanremo Hanbury, che prosegue: «Rotary Sanremo Hanbury, Rotary Sanremo e Rotary Imperia, grazie alla collaborazione del Distretto 2032, hanno messo in atto una serie di iniziative collegate al progetto “Ricoltiviamo”, tra cui la Tavola Rotonda, aperta al pubblico, che si terrà mercoledì 16 presso Villa Ormond, durante la quale alcuni esperti del settore esporranno le evoluzioni del mercato e le diverse figure professionali impiegate nel comparto. Un momento di confronto e condivisone con i giovani, per far conoscere tutta la filiera della floricoltura. Un ringraziamento a Livio Emanueli che ci ha accolto all’interno della manifestazione Villa Ormond in Fiore, agli esponenti delle istituzioni che hanno aderito al progetto con entusiasmo ed a Confindustria Imperia che ha collaborato occupandosi del trasporto degli studenti da Imperia. La Tavola Rotonda vuole essere il primo tassello di un progetto più ampio per coinvolgere i giovani nel mondo floricolo, che ci auspichiamo venga portato avanti con la collaborazione dei vari soggetti coinvolti in questa prima fase».

«Abbiamo aderito con entusiasmo a questa bellissima iniziativa, che coinvolge i giovani e li avvicina alla floricoltura ligure, settore che rappresenta un’eccellenza a livello nazionale, con una tradizione radicata e che porta il profumo ed i colori del nostro territorio in giro per il mondo. Come Confindustria Imperia riteniamo che le azioni di orientamento rivolte ai giovani siano fondamentali per far compiere ai ragazzi scelte consapevoli sul loro futuro professionale, il confronto diretto con gli operatori è un importante momento di crescita personale», commenta Paolo Della Pietra, direttore di Confindustria Imperia.

PROGRAMMA

Saluti Istituzionali

Sergio Viglietti, Presidente Rotary Sanremo Hanbury

Claudio Sparago, Rotary Sanremo

Enrico Zelioli, Rotary Imperia

Alessandro Mager, Sindaco di Sanremo

Alessandro Piana, Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore all’Agricoltura

Alla Tavola Rotonda interverranno:

Sergio Viglietti, esportatore

Alessandro Piana, assessore regionale all’Agricoltura e imprenditore agricolo

Paolo Della Pietra, direttore Confindustria Imperia

Enrico Zelioli, agronomo

Renato Veruggio, agronomo

Andrea Mansuino, ibridatore

Tony Marchese ibridatore

Luca De Michelis, Presidente del Distretto Florovivaistico e imprenditore agricolo

Barbara Ruffoni, Direttrice del CREA

Francesco Piccirilli, flower designer

Beatrice Anfossi, giovane ibridatrice

Simone Caridi, aspirante imprenditore agricolo case history

Moderatore Alessandro Lanteri, Direttore del Distretto Floricolo

I soggetti coinvolti sono tutti esperti del settore, la finalità è quella di avvicinare i giovani al mondo della floricoltura, fornendo loro un panorama completo delle professionalità che operano nel settore ed accompagnarli a muovere i primi passi.