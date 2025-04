Da Toirano a Balestrino, domenica escursione del Cai Sanremo

Domenica 6 aprile il Cai Sanremo organizza l'escursione da Toirano a Balestrino, prevista per il 23 marzo e rimandata per maltempo.

Ritrovo dei partecipanti: Toirano, presso il parcheggio in Largo Carabinieri d’Italia, sottostante il campo da tennis (a sinistra della strada Provinciale) alle ore 9.30.

Per qualsiasi informazione potete contattare il referente, Bruno Parodi, al n. 3335901304.

Facile escursione che si svolge parzialmente lungo il percorso della prima tappa del Sentiero delle Terre Alte con scorci panoramici sulla costa di Loano e sui monti retrostanti fin verso il Carmo e il Mindino. Dal parcheggio subito dopo l’abitato di Toirano si attraversa la borgata Barescione, si segue il rio lungo una strada sterrata, quindi si sale seguendo tratti su mulattiera, sentiero e strade interpoderali, lungo il versante ovest della collina, in parte coltivata ad uliveti, per giungere a Balestrino, passando per la chiesetta medioevale di San Giorgio e la chiesa di Sant’Andrea. Si prosegue fino al castello dei Marchesi del Carretto, non visitabile perché abitato; poi nuovamente in salita nel bosco fino al Poggio di Balestrino e quindi lungo un panoramico crinale fino ai prati di Groa. Seguendo una ripida discesa torniamo all’abitato di Toirano dove, volendo, potremo visitare il piccolo centro medioevale. Si raccomanda vivamente l’uso dei bastoncini da trekking, specialmente nella discesa finale. Referente: Bruno Parodi.

Per qualsiasi informazione potete contattare il Responsabile al n. 3335901304 Ritrovo dei partecipanti: Toirano - presso il parcheggio in Largo Carabinieri d’Italia, sottostante il campo da tennis (a sinistra della strada Provinciale) alle ore 9,30 Si prega di confermare la partecipazione in sede il mercoledì pomeriggio dalle 17,30 alle 19,00 oppure contattando direttamente il Responsabile. I non soci che volessero partecipare devono obbligatoriamente versare l’importo di € 13,00 al fine di attivare la copertura assicurativa al momento dell’iscrizione alla gita