Sanremo nella splendida cornice di Villa Ormond, torna il Festival della Cucina con i fiori. Luca Pappagallo fra gli chef ospiti

Villa Ormond apre nuovamente le sue porte al Festival della Cucina con i Fiori, un'iniziativa promossa dall'Associazione Ristoranti Tavolozza. Questo evento esclusivo si svolgerà nell'ambito della manifestazione "Aspettando Villa Ormond in Fiore", ideata dalla Fondazione Villa Ormond Events, e rappresenta un'occasione unica per immergersi nel mondo affascinante della gastronomia floreale.

Durante due giorni ricchi di appuntamenti, gli ospiti avranno l'opportunità di partecipare a incontri stimolanti e show cooking all'insegna della creatività culinaria. Un aspetto distintivo di questa manifestazione è l'approccio innovativo all'utilizzo dei fiori in cucina, non più relegati a un ruolo decorativo, ma considerati ingredienti essenziali per arricchire e dare nuova vita a piatti salati e dolci.

Il programma prevede la partecipazione di rinomati chef, tra cui Luca Pappagallo, Emanuele Bruneo e Cinzia Massa, che condivideranno le loro tecniche e segreti culinari. Sarà presente anche il maestro gelatiere Aldo De Michelis, famoso per la sua capacità di utilizzare i fiori in creazioni deliziose, mentre la bartender Ottavia Castellaro delizierà i partecipanti con cocktail sorprendenti e creativi. A completare il gruppo di esperti, Barbara Ronchi della Rocca, specialista di galateo, e il medico nutrizionista Marco Missaglia, porteranno la loro esperienza e conoscenza, arricchendo l'evento con spunti pratici e consigli utili.

Un'importante novità di quest'edizione è il gemellaggio con il concorso "Un Fiore nel Piatto", organizzato da PromAzioni360. La presidente Loretta Tabarini avrà il compito di presentare gli chef e i piatti vincitori dell'ultima edizione del concorso, sottolineando l'importanza di promuovere l'alta cucina attraverso l'uso di ingredienti naturali e unici come i fiori.

L'accesso a tutti gli eventi è libero, fino all'esaurimento dei posti disponibili.

E' consigliata la prenotazione via mail a segreteria@ristorantidelletavolozza.it

Ecco il programma nel dettaglio:

Mercoledì 16 aprile

h.16.00: presentazione Guida dei Ristoranti della Tavolozza 2025 e consegna targhe Custodi del territorio. Un’importante occasione per scoprire le novità nel panorama gastronomico e conoscere i protagonisti del settore.

h.16.30: show Cooking dello chef Bruneo Emanuele del Masa Chalet di Colere (BG) nell’ambito del gemellaggio con il concorso enogastronomico “Un fiore nel piatto”, organizzato da PromAzioni360, presidente Loretta Tabarini. A seguire degustazione

h.17.00: incontro con lo Chef Luca Pappagallo e presentazione del libro “La nostra cucina di casa”. Un'opportunità unica per incontrare il famoso chef, che durante l'evento condotto dal giornalista Claudio Porchia realizzerà una dimostrazione/show cooking, svelando alcuni dei suoi segreti culinari e presentando piatti tradizionali.

h.18.00 presentazione del libro “Un bouquet di gelato: contaminazioni che sanno di buono” di Aldo De Michelis edizioni Trenta editore. L’autore rivisita alcuni dolci tipici per trasformarli in gelato, ma con un originale utilizzo dei fiori eduli. A seguire degustazione

Giovedì 17 aprile

h.16.00: laboratorio di decorazioni floreali per la tavola. Un workshop pratico condotto da Barbara Ronchi della Rocca, dove i partecipanti apprenderanno le tecniche di decorazione floreale per abbellire la propria tavola, scegliendo i fiori giusti per ogni occasione.

h.16.30: show Cooking della chef Cinzia Massa del ristorante Bioristoro Cristo Re di Bienno (BS) nell’ambito del gemellaggio con il concorso enogastronomico “Un fiore nel piatto”, organizzato da PromAzioni360 presidente Loretta Tabarini. A seguire degustazione

h.17.30: incontro con il medico nutrizionista, Marco Missaglia, che guiderà una sessione informativa sull'importanza dei fiori nella nostra alimentazione. I partecipanti avranno l'opportunità di apprendere come alcuni fiori possono apportare benefici alla salute.

h.18.00: presentazione del libro “Aromatiche da bere” di Ottavia Castellaro alla scoperta dei fiori e le erbe aromatiche nella preparazione dei cocktail con una degustazione unica curata dall’esperta Barlady

Per info e prenotazioni scrivere a: segreteria@ristorantidellatavolozza.it