Flauer Alassio: seconda edizione di "Yacht&Flowers", il contest che unisce il piacere di navigare con quello della buona tavola

Durante la manifestazione Flauer Alassio 2025, organizzata dalla Marina di Alassio, in collaborazione con la Città di Alassio e la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, in partnership con la società partecipata Gesco, e patrocinata dalla Regione Liguria, che porta in scena l’incontro senza precedenti tra natura ed eccellenze gastronomiche del territorio, al Porto Luca Ferrari di Alassio verrà disputata la seconda edizione di "Yacht&Flowers", un contest originale che unisce il piacere di navigare con quello della buona tavola, organizzato da Marina di Alassio S.r.l. in collaborazione con il Circolo Nautico “Al Mare” di Alassio.

Sabato 5 aprile mattina, a bordo delle imbarcazioni, cuochi professionisti e amatoriali prepareranno un piatto a tema libero utilizzando erbe selvatiche e fiori commestibili, che verrà valutato da una giuria specializzata. A scelta fra antipasto, primo, secondo o dolce, il piatto dovrà essere preparato a bordo, con erbe selvatiche e fiori eduli come ingredienti delle preparazioni e non come semplice ornamento o abbellimento della preparazione, secondo le indicazioni della giuria. L'equipaggio potrà ritirare in segreteria una vasta selezione di erbe selvatiche raccolte a Cosio d’Arroscia nel Parco delle Alpi Liguri e fiori eduli di Albenga, ognuno con proprie caratteristiche uniche di gusto e aroma, per creare piatti sorprendenti e innovativi. Una giuria di esperti, capitanata dagli Chef vincitori della prima edizione, valuterà i piatti in base a vari criteri, quali la presentazione, il sapore, l'originalità, la difficoltà nell’esecuzione e la puntualità nella consegna del piatto.

Mare Food e sostenibilità sociale

Barche con una storia alle spalle che per questa veleggiata disputeranno non a livello sportivo, ma per vincere la sfida culinaria: ognuna delle barche in gara porterà uno chef del territorio che cucinerà in cambusa. Ma la sfida si fa anche sociale, se sulle barche saranno presenti, come aiuto chef, i ragazzi con disabilità: come il caso di Francy, su cui saranno imbarcati anche i ragazzi con disturbo dello spettro autistico del Gruppo Promozione Iniziative a Favore dei Portatori di Handicap, un’associazione di promozione sociale che dal 1989 opera nel territorio di Trezzano sul Naviglio, a favore delle persone con disabilità psico-fisica.

Una giornata speciale con equipaggi speciali

Un'ondata di entusiasmo e sapori conquisterà Yacht&Flowers 2025: i ragazzi dei centri di riabilitazione della Fondazione ISAH di Imperia, accompagnati dai loro terapisti e guidati dal cuoco Fabio Viscito del Ristorante Cacciatori, saranno protagonisti di un'esperienza indimenticabile a bordo dell'imbarcazione "Estrella del Mar" dell'Associazione Handarpermare, sabato 5 aprile, nell'ambito di Flauer Alassio 2025. Un'iniziativa speciale, un doppio messaggio: l'associazione Handarpermare aprirà le porte del suo splendido yacht, offrendo ai ragazzi l'opportunità di partecipare attivamente all'evento. Questa collaborazione, ricca di significato, vuole anche celebrare, con qualche giorno di ritardo, la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, istituita dall'ONU il 2 aprile.

I ragazzi dell'ISAH in cucina su Estrella del Mar II dell’Associazione Handarpermare Forti della loro passione per la cucina, coltivata nei laboratori del centro, e capitanati dai loro terapisti Valeria Canetti (neuropsicomotricista) e Marco Minazzi (educatore sociosanitario), la brigata dell'ISAH composta da Filippo, Leonardo, Maria Grazia e Cristian si cimenterà in una sfida gastronomica unica. A bordo dello yacht, i giovani presenteranno alla giuria piatti originali, creati con erbe aromatiche, fiori e prodotti naturali, raccolti nel grande parco della sede residenziale di Villa Galeazza su Capo Berta ad Imperia, ma anche con le erbe del Parco Naturale delle Alpi Liguri e i fiori eduli di Albenga, conditi dalla gioia di condividere un'esperienza speciale fondamentale per il loro percorso di crescita personale e sociale. L'obiettivo è conquistare la giuria non solo con il sapore, ma anche con la presentazione dei piatti, esprimendo tutta la creatività e l'impegno dei ragazzi. “Quale miglior modo per festeggiare il giro di boa dei 120 anni se non una giornata in barca con i ragazzi dell’ISAH facendo quello che più ci appassiona: cucinare!” Queste le parole di Enrico Calvi Salvo, patron del ristorante Cacciatori, entusiasta di questa iniziativa di inclusione dal grande significato. Della stessa lunghezza d’onda Fabio Viscito, cuoco, come ama definirsi, del ristorante Cacciatori: “Poter esaltare le stupende materie prime del nostro territorio con le erbe raccolte in Villa Galeazza, sede dell’ISAH, le erbe del Parco delle Alpi Liguri e i fiori eduli di Albenga con l’aiuto di questi meravigliosi ragazzi riempie il cuore”.

Presenti a Yacht&Flowers 2025 anche i giovani coinvolti nel progetto NonUnoMeno, nato undici anni fa dall’intuizione dello psicologo Luca Ansaldo, Presidente ANFFAS di Albenga e docente dell’Istituto Alberghiero di Alassio, e del Comune di Alassio, insieme alla cooperativa Jobel, all’ANFFASS di Albenga e all’Istituto Giancardi Galilei Aicardi di Alassio, che porterà il proprio messaggio di inclusione anche in mare. A rappresentarlo sarà l’equipaggio della barca Lina del CNAM Alassio, con ai fornelli lo chef Nello Simoncini. Protagonisti saranno i ragazzi attivi nel social bar NonUnoMeno di Alassio, posto al quarto piano della meravigliosa Biblioteca Civica affacciata sul mare. Il Social bar NonUnoMeno coinvolge direttamente le persone fragili e disabili che, affiancate a educatori specializzati, si occupano di tutte le fasi della ristorazione, dalla cucina alla tavola, e così diventano realmente protagonisti. Grazie alla collaborazione dei partner istituzionali e del mondo dell’associazionismo, questo progetto è attivo nel Ponente Ligure con le tre realtà di Alassio, Albenga e Finalborgo.

“La nostra Amministrazione Comunale – sottolinea l'assessore alle Politiche Sociali Loretta Zavaroni – investe moltissimo nel campo sociale, e il progetto NonUnoMeno è uno dei nostri fiori all'occhiello. Ci fa molto piacere che una manifestazione di così ampio respiro come Flauer Alassio 2025 possa essere l'occasione per far conoscere sempre di più iniziative importanti come la nostra e come quelle che ospitiamo, lanciando un messaggio bello e importante in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo che si celebra il 2 aprile. La partecipazione di barche come Estrella de Mar II, con l’equipaggio della Fondazione ISAH, e di realtà come Handarpermare, è anche un'opportunità splendida di incontro e condivisione tra associazionismo e istituzioni, foriera certamente di ottimi progetti futuri e nuove collaborazioni.”

Le barche in programma: gli equipaggi speciali e i loro chef

Francy (Loano)

Armatore: Roberto Mascilongo

Chef: Stefano Marcella, Ristorante pizzeria Il Sogno

Equipaggio: Gru p. i. f. h Onlus di Trezzano sul Naviglio

Lina (CNAM Alassio)

Chef: Nello Simoncini

Equipaggio: Nonunomeno

Estrella de Mar II (YC Imperia)

Armatore: Associazione Handarpermare

Chef: Fabio Viscito, ristorante Cacciatori di Imperia

Equipaggio: Fondazione Isah

Le associazioni coinvolte

GRU.P.I.F.H (Gruppo Promozione Iniziative a Favore dei Portatori di Handicap): È un'associazione di promozione sociale che dal 1989 opera nel territorio di Trezzano sul Naviglio, Milano, a favore delle persone con disabilità psico-fisica e delle loro famiglie. Lo scopo dell’Associazione è promuovere, sostenere e creare una cultura della disabilità, favorire l’integrazione nei vari ambiti della vita quotidiana e dare sollievo alle famiglie. Tra le attività proposte ai ragazzi, il Laboratorio esplorabile è un percorso