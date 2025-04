Tutela dell'ambiente, a Ventimiglia arrivano i raccoglitori informatizzati per l'olio esausto (Foto e video)

A Ventimiglia arrivano i raccoglitori informatizzati per l'olio esausto. E' iniziata, questa mattina, la posa di sei macchinari in diversi punti della città.

"Oggi, come parte del nostro impegno continuo per la tutela dell'ambiente e per il miglioramento delle condizioni generali di pulizia, è iniziato il posizionamento delle macchine per il conferimento dell'olio usato sul nostro territorio. Tali attrezzature consentiranno ai cittadini di conferire correttamente questo materiale di scarto, evitando i rischi di inquinamento correlati ad errati conferimenti negli scarichi" – dice il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, presente questa mattina all'arrivo del camion che trasportava i raccoglitori informatizzati e all'inizio della posa del primo macchinario insieme all'assessore Domenico Calimera.

I raccoglitori di oli esausti sono stati acquistati grazie a un contributo ottenuto dall'Associazione dei Comuni del Bacino Ventimigliese, di cui Ventimiglia è capofila. Per il bacino ventimigliese sono, infatti, previsti 32 raccoglitori informatizzati di olio esausto. "L’Associazione dei Comuni del Bacino Ventimigliese è risultata beneficiaria, nell’ambito di contribuzione finanziaria per circa 6.500.000 euro per la realizzazione di sette proposte di intervento inerenti la fornitura di impianti e attrezzature dedicate alla raccolta differenziata, tra cui si evidenzia quella dell’acquisto di raccoglitori informatizzati di oli esausti. L’iter ammnistrativo che ha portato al raggiungimento dell’obiettivo finale con l’acquisto di 32 è stato gestito direttamente dal comune di Ventimiglia per il tramite dell’Ufficio Comune Ambito Ventimigliese in quanto ente capofila. La spesa sostenuta per la fornitura di queste attrezzature informatizzate, interamente a valere su fondi Pnrr, ammonta a 292.000 euro" - sottolinea Di Muro in qualità di presidente del Bacino Ventimigliese - "Grazie a questi nuovi macchinari, i cittadini avranno un'opportunità in più per contribuire alla protezione dell'ambiente con un sistema innovativo e all’avanguardia, senza l’utilizzo di taniche o materiali particolari. Un ulteriore tassello per una gestione più efficace dei rifiuti e una risposta concreta alle tante richieste ricevute in questi mesi".

Il funzionamento delle apparecchiature è molto semplice e prevede l’apertura automatica dello sportello previa lettura della tessera sanitaria dell’intestatario della Tari e il successivo deposito diretto dell’olio esausto tramite contenitore a perdere (bottiglietta o altro) che ben chiuso potrà essere riposto nell’apposito alloggiamento, senza necessità di toccare i macchinari. "Nel comune di Ventimiglia i macchinari sono sei e saranno posizionati rispettivamente al Funtanin, in piazza Costituente, nel piazzale dell'ex Gil, in via Dante, in via Lamboglia e in via Veneto di fianco al Palazzo Comunale" - fa sapere l'assessore Domenico Calimera.