Amaie Energia avvia maxi appalto da oltre 10 milioni: al via la gara per la gestione dei rifiuti nei comuni della Valle Argentina

È ufficialmente partita la procedura per il rinnovo dell’appalto quinquennale del servizio di igiene urbana nei dieci Comuni del bacino sanremese gestiti da Amaie Energia. La società ha pubblicato il bando per individuare un nuovo operatore esterno che, per i prossimi cinque anni, si occuperà della raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dello spazzamento stradale e dei servizi accessori in diversi comuni montani e collinari della Valle Argentina. L’importo a base di gara è pari a 8.250.000 euro per la durata contrattuale di cinque anni, ma il valore complessivo dell’appalto – considerando le opzioni di rinnovo, proroga e servizi aggiuntivi – potrà superare i 10 milioni di euro. Le offerte dovranno essere presentate entro il 18 maggio 2025.

I comuni interessati e le caratteristiche del servizio. L’appalto riguarda i comuni di Taggia (limitatamente allo spazzamento), Castellaro, Badalucco, Triora, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Bajardo, Terzorio e Pompeiana. Il servizio sarà studiato per adattarsi alle esigenze specifiche del territorio, caratterizzato da forti dislivelli, frazioni isolate e piccoli centri abitati.

Il capitolato prevede una raccolta differenziata minima del 65%, in linea con gli obiettivi ambientali europei e nazionali. Il gestore potrà ricorrere a una combinazione di raccolta porta a porta, isole ecologiche informatizzate e servizi mirati per utenze turistiche, stagionali e non domestiche. Previsti anche servizi specifici come la gestione di rifiuti igienici, pile esauste, farmaci scaduti e ingombranti, spesso tramite eco-mobile.

Le soluzioni su misura per ogni Comune. Il nuovo appalto prevede un’organizzazione del servizio pensata sulle specificità di ogni territorio, tenendo conto di fattori come la densità abitativa, la conformazione geografica e le esigenze locali.

A Badalucco, il sistema sarà basato su isole ecologiche informatizzate con accesso controllato, affiancate da un servizio di spazzamento manuale e da contenitori dedicati per i rifiuti igienici, in modo da agevolare sia i residenti che le attività locali.

Nel comune di Bajardo, invece, si opterà per una modalità mista: porta a porta nel centro storico e nella frazione di Berzi, mentre per le zone più isolate verranno installate isole ecologiche. Il servizio non comprenderà lo spazzamento stradale, ma saranno garantite la gestione delle pile esauste, dei farmaci e dei rifiuti assorbenti.

A Castellaro, la raccolta sarà effettuata porta a porta nel centro abitato, mentre nelle aree meno popolate si ricorrerà a postazioni di prossimità. Il servizio includerà anche spazzamento, diserbo e pulizia delle caditoie, con un impegno settimanale di 19 ore da parte del personale.

Nel borgo di Ceriana, verranno mantenute postazioni di raccolta di prossimità ad accesso riservato. Sono inoltre previsti servizi aggiuntivi attivabili durante eventi pubblici o in occasione di particolari esigenze stagionali.

A Molini di Triora, il servizio sarà completamente strutturato attraverso postazioni di prossimità con accesso controllato, integrate da una presenza regolare dell’eco-mobile per la raccolta dei rifiuti ingombranti, una soluzione ideale per un comune con bassa densità abitativa.

Il territorio di Montalto Carpasio vedrà una combinazione di raccolta porta a porta nei due centri storici e isole ecologiche nelle aree più difficili da raggiungere. Il Comune metterà inoltre a disposizione alcuni mezzi in comodato gratuito per favorire l’efficienza del servizio.

A Pompeiana, si prevede una raccolta domiciliare per tutte le utenze, supportata da un centro di raccolta attivo due volte al mese. La gestione degli ingombranti, tuttavia, non sarà inclusa nel servizio.

Per il comune più popoloso, Taggia, l’appalto coprirà lo spazzamento sia manuale che meccanizzato, il lavaggio delle strade, la raccolta dei rifiuti nei mercati e la pulizia straordinaria post-eventi.

Nel piccolo borgo di Terzorio, sarà garantita la raccolta domiciliare nel centro urbano, mentre nelle zone più difficili da servire si ricorrerà a isole ecologiche. Verrà inoltre assicurata la gestione dei rifiuti igienici e dei farmaci scaduti.

Infine, a Triora, il servizio sarà organizzato tramite postazioni di prossimità con accesso regolato da chiave, e verranno previsti servizi mirati per le attività commerciali. La raccolta degli ingombranti sarà gestita con calendari prestabiliti e tramite eco-mobile.

Vincoli contrattuali e sistema sanzionatorio. Il contratto prevede un rigoroso sistema di controlli e penali: eventuali modifiche al personale, ai mezzi o alla logistica dovranno essere preventivamente comunicate. In caso di inadempienze o disservizi, sono previste penalità fino a 15.000 euro, ad esempio per errori nel conferimento dei rifiuti o mancato rispetto del calendario.

Amaie come soggetto aggregatore. Con questa gara, Amaie Energia conferma il proprio ruolo di soggetto aggregatore per i servizi ambientali del Ponente ligure, mantenendo la funzione di gestore e garante del servizio per conto dei Comuni soci. L’obiettivo è ottimizzare l’efficienza del servizio, migliorare la raccolta differenziata e ridurre i costi ambientali e logistici legati alla frammentazione degli appalti nei piccoli comuni.

Un nuovo modello operativo per la Valle Argentina. Il nuovo modello di servizio punta a una gestione integrata e flessibile: il progetto rappresenta un passo avanti nella razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un servizio efficiente, rispettoso dell’ambiente e attento alle peculiarità locali.