Bordighera, lavori sul lungomare: il mercatino dell’antiquariato si 'restringe' (Foto)

Scatta il divieto di sosta, con rimozione forzata, sul Lungomare Argentina a Bordighera, nel tratto compreso tra il Baretto e il bar Saalino, la prima domenica di ogni mese, dalle 6 alle 20, per permettere l'allestimento del provvisorio mercatino dell’antiquariato, collezionismo e vintage.

Lo stabilisce un'ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale emessa dalla polizia locale preso atto che il cantiere per svolgere i lavori di restyling della passeggiata a mare, che riguarda il tratto del Lungomare Argentina dal sottopasso di piazza Bengasi al sottopasso di piazza Eroi Libertà, non consente l’allestimento del mercatino dell’antiquariato nella sua completezza.

Un provvedimento necessario, perciò, per garantire la sicurezza del traffico, ritenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.