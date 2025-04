Sanremo: domenica scorsa la seconda del ‘Bike Tour dei Fiori’ organizzato dalla Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili

Si è svolta domenica scorsa la seconda edizione dell'evento ‘Bike Tour dei Fiori’ organizzato dalla Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili in collaborazione con il Consorzio Monte Bignone Sanremo Outdoor, con il Patrocinio del Comune di Sanremo.

Una quarantina di partecipanti tra bambini e adulti, in sella delle loro Mountainbike, E-MTB e Handbike sono partiti dal Prato di San Romolo, passando dalle Ex Colonie, per proseguire verso la galleria Brunengo direzione variante per Bajardo. Arrivati al paese sono stati deliziati da un piccolo ristoro preparato dall’Agriturismo La Pineta e accolti dal Sindaco Moraglia Remo e dall'Assessore alla Cultura e Turismo Daniela Martini.

Dopo questa piccola tappa sono ripartiti per la cima di Monte Bignone (1299 m), per poi scendere dalla taglia-fuoco Bignone-Verezzo fino alla Chiesa della Villetta ed infine dirigersi verso Via Duca degli Abruzzi fino alla Pista ciclabile. Il gruppo ha concluso l'evento nel piazzale di Portosole dove sono stati accolti da tutti i partecipanti e gli organizzatori della 6° edizione del "Diversamente Rally”, con la possibilità per alcuni di poter fare un giro sulle auto da rally nel circuito appositamente allestito.

Ad accogliere i partecipanti all'arrivo erano presenti: in rappresentanza del Comune di Sanremo per lo Sport Maura Ghisi , Luisella Zoni per l'INAIL di Imperia, Rosella Lorenzon dell'Officina Ortopedica Sanremese (sponsor dell’evento).

“Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa manifestazione che attraverso la passione per la mountain bike ed il nostro territorio ha unito tanti atleti, anche bambini, in una spettacolare giornata di sport e di integrazione. Questo evento ha realizzato un’ottima aggregazione tra diverse associazioni sportive ed enti no profit. Ringraziamo in particolare il Consorzio Monte Bignone Sanremo Outdoor per l’impegno di realizzare percorsi accessibili e progetti per rendere fruibili i sentieri montani del nostro entroterra anche alle persone con disabilità”.

La Polisportiva IntegrAbili ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e hanno collaborato per rendere possibile la manifestazione soprattutto a livello logistico ed organizzativo:

- Croce Rossa Italiana - Comitato di Sanremo, per l'Assistenza medica durante il percorso;

- Sanremo Bike School e Fabio Carota per aver fatto partecipare tanti bambini e ragazzi entusiasti dell'iniziativa;

- Zanella Sonia e Milko Bertocchi del Consorzio Monte Bignone Sanremo Outdoor;

- Rebora Andrea e Francesco Rebora (Chicco) per il supporto tecnico con un loro mezzo che ha fatto assistenza al gruppo per tutto il percorso;

- Sanremo Outdooor;

Tutto lo staff dei Volontari del Consorzio Forestale Mt. Bignone per la cura e la pulizia dei sentieri montani per cui si possono realizzare questi eventi; Luca Fidale e Luca Oggero, organizzatori del Diversamente Rally, e tutto il loro staff; San Romolo Ristorante bar Dall’Ava.