Andrea Benvegna presenta a Diano Marina 'Ameridiano': cocktail ufficiale di Aromatica 2025

Questa mattina la sala consiliare del Comune di Diano Marina ha ospitato un importante appuntamento di Aromatica OFF, il contenitore di varie iniziative che anticipano Aromatica, tra cui incontri formativi dedicati agli operatori del settore dell'ospitalità e della ristorazione. L'evento di oggi ha visto come protagonista Andrea Benvegna, premio Aromatica 2022, che ha presentato in anteprima il cocktail ufficiale di Aromatica 2025: l'Ameridiano.

L'Ameridiano è un omaggio alla tradizione, un ponte tra il classico Americano e il territorio del Golfo dianese. La sua ricetta unisce sapientemente ingredienti iconici con un tocco di innovazione:

• 20 ml Vermouth

• 20 ml Campari

• 10 ml Marsala secco

• 10 ml salamoia di olive

• 20 ml Amaro Camatti

• 20 ml acqua tonica

Un mix che racconta la Liguria in ogni sorso. Il Vermouth e il Campari, pilastri della mixology italiana, si fondono con elementi distintivi della regione: l'Amaro Camatti, autentica espressione ligure, e la salamoia di olive, che aggiunge un'insolita nota sapida e marina. Il Marsala secco dona profondità e calore, mentre la tonica regala leggerezza e freschezza. Il cocktail viene completato con una guarnizione di olive e la scorza d’arancia, un richiamo a Diano Marina, "Città degli aranci".

Il cocktail, preparato questa mattina da Andrea Benvegna davanti a un pubblico di commercianti e albergatori locali, sarà disponibile nei giorni di Aromatica e oltre, in tutti gli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa.

Andrea Benvegna è un nome di spicco nel panorama della mixology internazionale. La sua carriera ha inizio sulla Riviera Ligure, dove fin da giovane si forma nell’attività di famiglia. Spinto dalla passione per l’ospitalità, si trasferisce a Londra nel 2011, lavorando al leggendario Connaught Bar di Mayfair, affiancando il celebre Ago Perrone. Dopo cinque anni di successi e riconoscimenti, vola a New York per contribuire all’apertura del bar del lussuoso 432 Park Avenue.

Tornato in Europa, Benvegna guida il cocktail programme del Mandrake Hotel di Londra, portandolo tra i migliori dieci nuovi cocktail bar al mondo. Dopo un periodo di viaggi e collaborazioni internazionali, torna in Italia e fonda SURF, un concept innovativo di cibo e mixology aperto a Imperia nel 2021. Nel 2023 rappresenta l’Italia nella finale mondiale del Patròn Perfectionist in Messico, raggiungendo il quarto posto.