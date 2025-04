Romeo Bregata eletto segretario generale della Femca Cisl Liguria

Romeo Bregata è stato eletto e confermato segretario generale della Femca Cisl Liguria al termine del VII congresso della federazione che segue le lavoratrici e lavoratori nei settori energia, moda e chimica .

Il congresso si è svolto alla presenza del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri, la segretaria generale Femca Cisl Nora Garofaloi e i segretari nazionali Giovanni Rizzuto e Sebastiano Tripoli. Insieme a lui in segreteria regionale sono stati eletti e confermato la spezzina Ilaria Delcaldo, il genovese Alessandro Belloni e il savonese Corrado Calvanico: “Bisogna puntare sempre di più sul potenziamento delle relazioni sindacali con le aziende liguri per mettere sempre le lavoratrici e i lavoratori al centro di ogni nostra azione. Vogliamo essere protagonisti in uno sforzo – individuale e collettivo – di elaborazione, confronto, discussione di proposte e soluzioni, per affermare quel ‘Coraggio della Partecipazione’ espresso dalla Confederazione ”.