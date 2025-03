Sanremo: l'11 aprile all'Ariston si farà 'Rumore' per beneficienza con la regia di Sergio Japino

Si farà grande ‘Rumore’, venerdì 11 aprile al Teatro Ariston di Sanremo, grazie al quale si potrà fare tanta beneficienza. Sarà una serata che basserà su inclusività e danza sulle musiche intramontabili di Raffaella Carrà, con la direzione artistica del Maestro Sergio Iapino. Un grande spettacolo, ideato da Antonella Riboldi Brunamonti, che impegnerà più di 100 artisti dello sport, della danza e dello spettacolo. Un programma ambizioso che vedrà esibirsi sullo stesso palcoscenico giovani artisti in formazione, con artisti già strutturati come Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Petra Conti, i Twin Violins e tanti altri.

Saranno molti i ballerini che arriveranno da tutta la Liguria, azzurri del pattinaggio artistico, ginnastica artistica e ritmica. I ballerini della ‘Naima Accademy’, si esibiranno con la solista Giulia Ermirio e la lirica interpretata dal soprano Elisabetta Isola. Ci saranno anche: il primo ballerino al mondo con una protesi trans femorale, l'atleta paralimpica Chiara Bruzzese e la compagnia Teatrale Baistrocchi ma anche molto altro.

“Siamo certi – dicono gli organizzatori - che lo sport, la danza ed il Teatro, siano progetti fondamentali per il benessere dei nostri giovani, dobbiamo promuoverli, soprattutto se coinvolgono persone con disabilità. Lo spettacolo vuole sostenere, l'alta formazione dei giovani talenti, anche quando non ci sono le possibilità economiche per farlo”.

Per il dopo teatro, la festa continuerà al Victory Morgana che ospiterà la cena di gala. “Sostenere giovani talenti – dice Antonella Riboldi Brunamonti - divertendosi e condividendo una serata con loro. Una parte dell’incasso sarà infatti devoluta all’associazione culturale ‘Si può fare’ attraverso il Teatro Sociale di Camogli che in seguito provvederà a erogare gli importi ai ballerini e cantanti”.