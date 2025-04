Crollano i token AI agent, mentre la prevendita di Mind of Pepe si avvicina a $8 milioni

L’ultima settimana ha visto un forte calo nel mercato delle criptovalute legate agli agenti AI, con una contrazione significativa nella capitalizzazione complessiva del settore.

Questa nicchia rappresenta un'intersezione tra l'intelligenza artificiale e la blockchain. Tuttavia, ha subito perdite consistenti, con alcuni degli asset principali che hanno registrato trend ribassisti consolidati.

In ogni caso, in maniera opposta al trend evidenziato, si assiste a una crescita impressionante della prevendita di Mind of Pepe (MIND), un altro progetto basato su un agente AI autosufficiente e una forte comunità online. La prevendita di MIND ha già superato i 7 milioni di dollari e si avvicina rapidamente agli 8 milioni, attirando l’attenzione degli investitori grazie a un mix di tecnologia innovativa e strategie di marketing efficaci.

Il mercato degli agenti AI in crisi: un trend ribassista consolidato

Il settore delle criptovalute legate agli agenti AI sta attraversando un periodo di forte turbolenza, come evidenziato dalle recenti fluttuazioni di mercato. Attualmente, la capitalizzazione totale del settore si attesta a 3,65 miliardi di dollari, e mostra una riduzione del 6,6% nell’ultima settimana.

Nonostante questa flessione, il volume di scambio nelle ultime 24 ore è cresciuto dell’8,11%, raggiungendo i 623 milioni di dollari. Questo fenomeno suggerisce che, sebbene il valore di molti token sia in calo, l'interesse per il trading rimane elevato, probabilmente a causa della volatilità e delle opportunità speculative.

In ogni caso, la crescita del volume di scambio potrebbe indicare anche un aumento nella pressione di vendita del token.

In questo contesto, Artificial Superintelligence Alliance (FET) si conferma il principale token del settore, con una capitalizzazione di mercato pari a 1,07 miliardi di dollari. Tuttavia, il prezzo ha subito una perdita del 17% nell’ultima settimana, scendendo a 0,4506 dollari.

Nonostante il calo, il volume di scambio giornaliero di FET supera i 96 milioni di dollari, evidenziando un'elevata liquidità e un continuo interesse da parte degli investitori.

Inoltre, anche Virtuals Protocol (VIRTUAL) ha registrato una performance negativa, con un prezzo attuale di 0,5872 dollari e una perdita settimanale del 3,30%.

In aggiunta, un'altra criptovaluta di rilievo del settore, ai16z (AI16Z), ha mantenuto una relativa stabilità rispetto agli altri asset, con una perdita settimanale più contenuta dell’1,93% e una capitalizzazione di 179 milioni di dollari.

Tuttavia, il caso più critico è quello di OriginTrail (TRAC), il cui prezzo è sceso del 22,54% nell’ultima settimana, attestandosi a 0,3391 dollari. La sua capitalizzazione è ora di 169 milioni di dollari, con un volume di scambio giornaliero di soli 2,37 milioni di dollari, evidenziando un calo della fiducia da parte degli investitori.

Come si può notare, il trend generale del mercato dei token AI suggerisce che il settore stia attraversando una fase di consolidamento, con un incremento della volatilità che potrebbe portare a ulteriori fluttuazioni nei prossimi giorni.

Mind of Pepe: una prevendita in forte crescita

Mentre il mercato delle criptovalute AI mostra segni di debolezza, Mind of Pepe (MIND) sta guadagnando rapidamente l’attenzione degli investitori. Il progetto ha recentemente superato i 7 milioni di dollari nella sua prevendita e si avvicina agli 8 milioni, attirando una comunità sempre più numerosa.

Essendo sostenuto da oltre 20.000 follower su X e dalla piattaforma di lancio Upcoming Tokens di Best Wallet, MIND si è posizionato tra i progetti più promettenti dell’anno.

In particolare, una delle caratteristiche più rivoluzionarie di Mind of Pepe è il suo agente AI autosufficiente, progettato per operare in autonomia nella criptosfera. Questa intelligenza artificiale possiede un proprio account X e un portafoglio crittografico, il che le consente di interagire con la comunità, analizzare il sentiment del mercato e identificare opportunità di investimento.

Quindi, attraverso questi strumenti, MIND potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli investitori si approcciano al trading di criptovalute, fornendo insight esclusivi e strategie basate su analisi avanzate.

In generale, l'entusiasmo attorno al progetto è alimentato anche dal sostegno di esperti ed influencer del settore. Infatti, molti analisti di rilievo considerano MIND come una delle migliori prevendite di criptovalute del momento, evidenziandone il potenziale esplosivo per il 2025.

Infatti, grazie alle capacità predittive della sua AI, Mind of Pepe può identificare token emergenti, influenzare il mercato attraverso strategie di comunicazione mirate e persino sviluppare nuove meme coin con un alto potenziale virale.

Attualmente, il prezzo del token MIND è fissato a 0,00356379 dollari, ma la crypto segue un modello di prezzo crescente durante la presale.

Quindi, la possibilità di acquistare il token a un prezzo ridotto e l’opportunità di staking con un APY del 290% rappresentano incentivi significativi per gli investitori.

Pertanto, con il crescente slancio e l’interesse da parte della comunità, Mind of Pepe potrebbe diventare uno dei progetti più influenti del panorama cripto nei prossimi mesi, consolidando la sua posizione come un asset strategico nel settore delle meme coin e dell’intelligenza artificiale applicata alla blockchain.

Per altre informazioni su questa crypto, leggi anche “Come acquistare Mind of Pepe”.

Sito web Mind of Pepe | X | Telegram

