Come acquistare MIND of Pepe: un nuovo progetto destinato a grandi guadagni?

MIND of Pepe è diventato in poco tempo uno dei nuovi trend dell’anno, con i trader che si affrettano a investire nella prevendita. Il progetto, basato su Pepe, è provvisto di un token che rappresenta la valuta di utilità di un agente AI autonomo, indipendente e in grado di apprendere, progettato per essere una “mente alveare” che studia il mercato delle criptovalute.

Con la popolarità delle criptovalute AI Agent, MIND of Pepe combina tre elementi di tendenza: tecnologia AI, blockchain e meme coin. La sua prevendita è sulla buona strada per battere tutti i record di raccolta fondi entro il 2025, poiché gli acquirenti di MIND sono gli unici che riceveranno tutti i vantaggi del progetto e dell'uso dell’ AI Agent.

Cos'è Mind of Pepe?

Mind of Pepe (MIND) è una mente pensante indipendente e autonoma basata su un modello di intelligenza artificiale all'avanguardia. Il suo scopo è quello di interagire con il mercato e fornire idee o approfondimenti sugli investimenti. Secondo il suo whitepaper, MIND avrà un profilo autonomo su X e altre piattaforme dove genererà opinioni, interagirà con gli altri, parteciperà a dibattiti e discussioni e, soprattutto, imparerà.

Il prezzo di prevendita di MIND parte da $0,0031 per token, e prevede un sistema di staking per gli investitori nella prevendita. La prevendita è sulla buona strada per raccogliere $4 milioni nei prossimi giorni, il che la porterebbe su un percorso in crescita, dato che la nicchia di criptovalute AI a cui appartiene potrebbe esplodere entro il 2025.

Siccome Mind of Pepe è un progetto di criptovaluta AI Agent, una nicchia che combina il potenziale dell'AI autonoma con il meglio della decentralizzazione e della blockchain, l’AI Agent creerà un profilo su X che interagirà nel social per imparare, partecipare alle discussioni, dare forma alle tendenze ed estrarre indizi e analisi.

Inoltre, MIND può accedere alla blockchain, ha un proprio wallet crittografico e può interagire con le dApp per ottenere informazioni chiave sul mercato, sugli investimenti e sul trading.

Solo i possessori del token MIND potranno accedere a queste informazioni privilegiate generate dalla mente autonoma di Pepe. Il 30% della tokenomica è proprio riservata allo sviluppo, suggerendo molti miglioramenti alla sua roadmap.

Come acquistare MIND of Pepe in pochi passi

La prevendita di Mind of Pepe prevede due modalità di acquisto: attraverso il sito ufficiale e attraverso Best Wallet, il wallet Web3 su cui è quotata in esclusiva tramite la funzione Upcoming Tokens. In questo modo si possono scegliere i metodi di pagamento e la gestione futura dell'investimento, oltre che lo staking.

Passo 1: Scaricare un wallet compatibile

Per acquistare Mind of Pepe, è necessario disporre di un wallet compatibile con i token ERC-20. Best Wallet, come abbiamo detto, è il wallet “ufficiale” di questa prevendita, anche se MetaMask, Coinbase Wallet e altri sono accettati tramite Wallet Connect. Per quanto riguarda Best Wallet, si può scaricare e installare per iOS e Android gratuitamente e presenta diverse caratteristiche interessanti.

Passo 2: Aggiungere fondi per l'acquisto

La prevendita di MIND supporta gli scambi con ETH, USDT o BNB. Ognuno di questi può essere acquistato dal wallet stesso o da qualsiasi exchange, da Kraken a ByBit. Il pagamento dipende dalla piattaforma utilizzata, ma quasi tutte supportano pagamenti con carta, wallet elettronico, carta prepagata o cellulare.

Passo 3: Visitare la prevendita di Mind of Pepe

Sulla homepage di Mind of Pepe, dopo aver collegato il wallet, è possibile selezionare la quantità che si desidera acquistare. Il numero di token MIND verrà calcolato automaticamente.

Passo 4: Confermare l'acquisto

La transazione deve essere confermata nel wallet. Una volta collegato, si può scegliere di mettere in staking i token MIND nel pannello di controllo dedicato sul sito ufficiale, o anche da Best Wallet.

