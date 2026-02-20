Vacanze pet-friendly in Puglia e Sardegna: le migliori spiagge cani estive

Il turismo con animali domestici è in costante crescita: secondo ENIT, nel 2024 oltre il 42 % delle famiglie italiane ha viaggiato con cane o gatto, spingendo Puglia e Sardegna a potenziare l’offerta pet-friendly. Entrambe le regioni vantano ormai decine di Bau Beach attrezzate, residence con giardino e stabilimenti che accolgono i quattro zampe a braccia aperte. In questa guida vediamo le spiagge cani più belle e organizzate del Salento e della Costa Smeralda, con consigli pratici per un’estate serena insieme al proprio amico peloso, inclusa la possibilità di scegliere una case vacanze con spazio esterno recintato – la soluzione più comoda per chi vuole libertà totale.

Salento: Bau Beach e lidi ionici accoglienti

Il Salento è diventato una delle destinazioni più dog-friendly del Sud.

Tra le spiagge più apprezzate:

 Bau Bau Beach – Torre San Giovanni (Ugento): 200 metri di spiaggia attrezzata con doccette cani, ciotole, sacchetti e ombrelloni distanziati (15-20 €/giorno).

 Spiaggia Libera di Pescoluse (Salve): tratto libero con accesso cani sempre consentito, fondali bassissimi e spazio enorme.

 Lido Sabbia d’Oro – Porto Cesareo: stabilimento con area cani dedicata, lettini grandi e percorsi ombreggiati.

 Bau Beach Gallipoli – Baia Verde: ingresso 10 € per il cane, include sacchetti e ciotola personale.

Molti lidi offrono anche corsi di agility e puppy class in acqua. Da segnalare la Bau Beach di Torre Guaceto (riserva naturale): accesso gratuito ma con prenotazione obbligatoria per proteggere l’ecosistema dunale.

Costa Smeralda e nord Sardegna: lusso e natura per cani

In Sardegna il pet-friendly ha raggiunto livelli altissimi, soprattutto in Costa Smeralda e Gallura:

 Spiaggia del Principe – Arzachena: tratto libero tra Capriccioli e Romazzino dove i cani sono sempre ammessi (acqua cristallina e pineta per l’ombra).

 Bau Beach Li Cuncheddi – Olbia: 150 metri attrezzati con docce, fontanelle e area agility (ingresso 10 € cane).

 Petra Ruja – San Pantaleo: spiaggia libera molto frequentata dai locals con cani, fondale basso e tanto spazio.

 Spiaggia di La Liccia – Santa Teresa Gallura: area cani delimitata con accesso gratuito.

Molti resort 5 stelle (Cala di Volpe, Pitrizza, Romazzino) accettano cani di tutte le taglie con supplemento 30-50 €/giorno e kit di benvenuto (ciotola, tappetino, snack).

Alloggi perfetti: case vacanze con giardino recintato

La soluzione più comoda resta la casa vacanze con spazio esterno privato. In Salento sono diffusissime le ville con piscina e giardino a Ugento, Gallipoli, Santa Maria di Leuca e Otranto; in Sardegna i residence con giardino recintato abbondano a San Teodoro, Budoni e Baja Sardinia. Prenotando una struttura con terreno privato il cane può correre libero in sicurezza, mentre voi rientrate dalla spiaggia senza pensieri di orario.Regole comuni e consigli pratici

 Obbligo guinzaglio massimo 1,5 m nelle aree non dedicate (multa 50-500 €)

 Sacchetti e paletta sempre con sé

 Vaccinazioni e microchip in regola (controlli frequenti in Sardegna)

 Acqua dolce sempre portata da casa: il caldo è intenso

 Orari consigliati: 7-11 e 17-20 per evitare le ore più calde

 Prenotazione Bau Beach obbligatoria in altissima stagione

Perché Puglia e Sardegna sono le regine del pet-tourism estivo

Il Salento vince per la quantità di spiagge libere e i costi più contenuti; la Sardegna per la qualità dell’acqua e la presenza di strutture luxury dog-friendly.

In entrambi i casi trovate mare cristallino, spazio e accoglienza reale. Il boom pet degli ultimi anni ha trasformato queste regioni nelle mete più amate da chi non rinuncia a portare in vacanza il proprio cane.

In conclusione, che scegliate le dune dorate del Salento o le calette smeraldine della Costa Smeralda, l’estate 2026 sarà ricordata come quella in cui anche il vostro amico a quattro zampe ha avuto la sua vacanza perfetta al mare.









Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.