Sanremo tra 'social food' e tradizione : Davide Rebaudo apre le porte del suo ristorante a Mazzanti e Ruben

Se il Festival di Sanremo fosse un piatto, quest'anno gli ingredienti sarebbero decisamente speziati. All’adrenalina dell’Ariston si aggiunge il "pepe" della sfida gastronomica: da un lato l’inarrestabile Tommaso Mazzanti (l’Antico Vinaio) e il carismatico chef Ruben Bondì, pronti a trasformare le strade cittadine in un set da milioni di visualizzazioni; dall'altro, il cuore pulsante della ristorazione sanremese che osserva, sorride e non indietreggia di un millimetro.

In un clima sospeso tra i mugugni dei social e i timori per i dehors sacrificati, spicca la voce fuori dal coro di Davide Rebaudo, il "capitano" de La Pasta di U’ in piazza Eroi. Nessuna barricata, solo l’orgoglio di chi la cucina la vive come un laboratorio d’arte quotidiano. “Leggo di timori tra i colleghi per queste aperture lampo, ma sinceramente io la vedo come una festa nella festa”, esordisce Rebaudo con la serenità di chi mastica farina ogni giorno. “Il Festival è un’opportunità per tutti e se nomi come Mazzanti e Ruben scelgono Sanremo, significa che la città ha un richiamo fortissimo. Non temiamo la concorrenza dei social: la nostra è una qualità da laboratorio, un’accoglienza fatta di gesti antichi e ritmi che vanno oltre la durata di una storia su Instagram”.

Per dimostrare che la tradizione ligure sa essere più "pop" di qualsiasi trend, Davide Rebaudo ha deciso di dare appuntamento a tutti – influencer compresi – nel suo quartier generale di piazza Eroi. "Mi farebbe piacere se Tommaso e Ruben passassero a trovarci per scoprire la nostra realtà, magari per scambiare due chiacchiere su come si sposa l'innovazione con la tradizione ligure più pura", conclude Rebaudo.

L'invito ufficiale è per venerdì 27 febbraio alle 18 presso La Pasta di U’ andrà in scena un’apericena con degustazione di pasta fresca e musica live. Un evento nato per celebrare il gusto autentico e il piacere dello stare insieme, lontano dai ritmi frenetici della diretta TV.