Sanremo: pedone investito da uno scooter in via Pietro Agosti. Trasportato al Ps

Intorno alle ore 20: 30 di oggi, un ragazzo a bordo di uno scooter ha investito un pedone in via Pietro Agosti mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

Il pedone, un uomo di circa 35 anni, ha perso conoscenza in seguito all'impatto ed è rimasto in questo stato fino all'arrivo dei soccorsi, che lo hanno in seguito trasportato in codice giallo al pronto soccorso per accertamenti. Per prestare soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco, Matuzia emergenza Sanremo e l'automedica Alfa 3.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilevamenti dell'incidente. Da una prima ricostruzione, pare che il motociclista stesse usando il cellurare prima del sinistro.