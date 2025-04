Sanremo: morte di Riccardo Pogliano, una lunga e toccante riflessione del lettore Alberto Pin

"E' anche colpa mia.

La società spesso impone agli uomini l'idea di essere forti, indipendenti ed autosufficienti, scoraggiando l'espressione di vulnerabilità e la ricerca di supporto emotivo. Questo può portare gli uomini a isolarsi per paura di essere giudicati deboli. La crescente individualizzazione e la diminuzione dei legami comunitari possono rendere più difficile per gli uomini costruire e mantenere relazioni significative. Molti uomini faticano a esprimere le proprie emozioni, il che può ostacolare l'intimità e la connessione con gli altri. La perdita di una persona cara, il divorzio, la disoccupazione o problemi di salute possono portare all'isolamento.

La mancanza di fiducia in sé stessi può rendere difficile, per gli uomini, aprirsi agli altri e costruire relazioni. La depressione, l'ansia e altri disturbi possono contribuire alla solitudine e all'isolamento. Esperienze negative passate, come traumi, possono rendere difficile per gli uomini fidarsi degli altri e stabilire relazioni sane. È importante riconoscere che la solitudine è un problema reale e che gli uomini hanno bisogno di supporto per superarla. Incoraggiare gli uomini a parlare delle proprie emozioni, a cercare aiuto professionale e a costruire relazioni significative può fare una grande differenza.

Non si conoscono al momento le cause della disgrazia, è competenza degli organi preposti a svelarle, di certo la responsabilità è anche della comunità, l’individualismo egocentrico sta letteralmente massacrando il concetto di comunità. L’integrazione è fondamentale che sia conseguita con una associazione, con un movimento, con un partito con una parrocchia, è indifferente, ma l’indifferenza non deve collocarsi in ognuno di noi.

Occorre capire le cause vere ed umane di tale tragedia e non soffermarsi con morbosa curiosità a quelle puramente tecniche.

Riccardo Pogliano è stato un mio ex collega, non posso dire assolutamente un amico nel senso più stretto, persona cordiale, gentile, e con qualche problema di interazione personale. Il trauma della perdita dei genitori, e non c’è mai età adeguata per metabolizzarla, se non con una lucida razionalità.

La perdita del lavoro, la disoccupazione e poi le cronache che sono alla luce del sole causate anch’esse, probabilmente, da uno stato emotivo particolare, hanno portato alla solitudine, mal celata peraltro.

Queste poche righe di comunicato non vogliono essere un 'autolavaggio' di coscienza, non intendono essere un modo per espiare una colpa, ma una profonda autocritica. Come spesso ci dimentichiamo della storia, delle nostre esperienze, e degli errori altrui e soprattutto nostri, ci dimentichiamo anche delle persone, rifiutando il concetto che qualcuno possa stare peggio di noi.

Alberto Pin".