Taggia protagonista al Salone del Turismo di Nizza e sulla guida francese “Visitez l’Italie” (Foto)

È stato inaugurato venerdì 28 marzo il salone del turismo iD-WeekEnd nei Giardini Alberto I di Nizza, un'importante vetrina per le località partecipanti. Anche il Comune di Taggia è presente con un suo stand, portando avanti l’impegno preso nella promozione del territorio in Costa Azzurra, un mercato strategico per il turismo locale.

L'assessore al Turismo, Barbara Dumarte, commenta: "Da tempo lavoriamo per rafforzare la visibilità del nostro comune in Francia. Grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza, attiva ormai da diversi anni, abbiamo realizzato una serie di iniziative insieme ad altre località della Riviera dei Fiori, ottenendo risultati concreti. Gli operatori turistici ci confermano un aumento significativo della presenza francese: secondo i dati dell'Osservatorio Turistico di Regione Liguria, nel 2024 la nostra provincia ha registrato un incremento del 9,89% negli arrivi e del 10,34% nelle presenze di turisti francesi. Un trend positivo che intendiamo continuare a sostenere".

La collaborazione con la Camera di Commercio prevede una serie di attività promozionali, tra cui la pubblicazione di articoli su testate francesi, la partecipazione a eventi di settore durante l’anno, la diffusione di materiale promozionale nelle città della Costa Azzurra e la pubblicazione annuale di una guida in lingua francese: Visitez l’Italie. L’edizione 2025 è stata presentata ufficialmente ieri sera in una prestigiosa cornice, l’Hotel Negresco di Nizza. La pubblicazione, che raccoglie oltre 30 destinazioni turistiche italiane, tra cui Taggia, sarà distribuita in tutta la Francia e in particolare in Costa Azzurra, rafforzando ulteriormente la visibilità del nostro territorio.

All'evento di presentazione ha partecipato anche il sindaco Mario Conio, che ha sottolineato l'importanza della collaborazione transfrontaliera: "Il vero punto di forza di questa iniziativa è il legame che si è consolidato negli anni con la Camera di Commercio Italiana di Nizza e con i colleghi amministratori, sia italiani sia francesi. Questi rapporti sono fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio, perché il turismo e il commercio non hanno confini. I legami storici e culturali che ci uniscono sono un valore aggiunto su cui dobbiamo continuare a investire per il bene del nostro territorio, delle nostre comunità e delle nostre imprese".