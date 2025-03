Bordighera: NOI4YOU presenta l'incontro"Autostima ed Emozioni sullo Schermo"

L'associazione NOI4YOU lancia un nuovo appuntamento per parlare di autostima, questa volta legato al mondo del cinema e della televisione.

L'appuntamento, che sarà giovedì 3 aprile alle ore 21 nella sede di Noi4you in via Firenze 1 a Bordighera, sarà condotto dalla dottoressa Martina De Vito, psicologa e volontaria NOI4YOU che spiega la serata: “Ci concentreremo su brevi spezzoni tratti da film e serie TV per analizzare le situazioni che vengono presentate, osservandole attraverso lenti diverse da quelle a cui siamo comunemente abituati. Ogni scena verrà esplorata con l'obiettivo di comprendere le dinamiche emotive e psicologiche che si sviluppano tra i personaggi, i comportamenti che emergono in contesti specifici, e le conseguenze che tali azioni generano. Non si tratterà solo di un'analisi superficiale degli eventi, ma di un'indagine più profonda che ci permetterà di entrare nel vivo dei sentimenti, delle motivazioni e delle scelte dei personaggi, cercando di cogliere anche le sfumature più sottili. Attraverso questa riflessione collettiva, avremo l'opportunità di metterci nei panni degli altri, ampliare la nostra comprensione emotiva e sviluppare una consapevolezza critica su come le emozioni e i comportamenti influenzano le storie che raccontiamo e viviamo. Un'opportunità per esplorare la psicologia dei personaggi e, allo stesso tempo, un'occasione per riflettere su come questi temi si riflettano nelle nostre esperienze quotidiane”.