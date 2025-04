Sanremo: "I 3Ponti Bene comune. I 3Ponti luogo del cuore", alcune considerazioni di un cittadino tramite una lettera inviata al sindaco

“Lettera aperta al Sig. Sindaco del Comune di Sanremo :



Vi sono luoghi che per la loro particolare bellezza o per alcune caratteristiche peculiari vengono eletti dalla maggioranza dei cittadini come ‘Luoghi del cuore’. Prendo appositamente a prestito il titolo di una lodevole iniziativa che il FAI gestisce ormai da alcuni anni. Sono luoghi, spazi, manufatti che hanno una storia che emoziona, affascina e coinvolge spesso i nostri ricordi più belli. Riflettono immagini che ci costringono a rallentare la corsa della vita, per ricordare meglio un particolare, un frammento, una scheggia che con la fretta ci sarebbe sfuggita. Sono luoghi che impastano i segni che il tempo ha loro imposto, con la storia delle comunità che li considerano parte di se stessa.

L'affetto che si prova per questi luoghi rappresenta l'antidoto all'insensibilità che spesso cresce dentro di noi e che la battaglia quotidiana della vita costringe ad acuire. Quando poi un luogo, uno spazio un manufatto oltre a luogo del cuore viene riconosciuto come Bene Comune, ci troviamo di fronte alla rara presenza della ‘tempesta perfetta’. Un bene comune è tale quando la comunità lo riconosce come funzionale al proprio benessere, individuale e collettivo. Lo riconosce come parte di sé. È frutto di una alleanza tra Ente pubblico e cittadini che siglano un progetto di cura e valorizzazione. E questo progetto ricerca il benessere di tutti e di ciascuno. Nessuno escluso. Viene siglato dentro un brodo di coltura che affonda le radici nei principi della condivisione e della democrazia, all'insegna della bellezza che non ha bisogno di inutili estetismi, perché si coniuga con un alfabeto dell'armonia che sta dentro la storia di una comunità che non vuole scordare le proprie radici. Il rispetto e la cura di un bene comune rappresenta la cartina di tornasole che misura il grado di civiltà che la collettività e la sua rappresentanza esprimono.



La città non è solo spazio fisico, ma incontro di identità culturali che se valorizzate possono recuperare la memoria utile a costruire futuro. Non si può requisire un bene comune. Sarebbe un grave delitto morale. Non si può sottrarre un bene comune all'uso collettivo. I 3 Ponti sono tutto questo. Per i sanremesi ‘i sanremaschi’ i turisti e gli operatori economici che lo curano. I ricordi di tutti e di ciascuno potrebbero riempire pagine di vita.



Per tutto questo la prego sig. Sindaco, faccia del suo meglio affinché questo luogo, questo bene comune diventi al più presto un bene fruibile da tutti.



Renato Bergonzi”.