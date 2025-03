Ventimiglia, il Lions Club e gli Alpini uniti per la raccolta alimentare

Sabato 5 aprile 2025, dalle ore 8:00 alle 18:00, il Lions Club Ventimiglia, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Ventimiglia, organizza una raccolta alimentare presso il supermercato Conad di via Carso.

L'iniziativa, ormai consolidata nel tempo, rappresenta un’importante occasione per aiutare le persone più fragili della comunità. Ogni donazione, piccola o grande che sia, si trasforma in un concreto atto di solidarietà, rafforzando il senso di comunità e di condivisione.

I prodotti raccolti saranno destinati alla parrocchia di San Rocco a Vallecrosia, guidata da Don Rito, e alla parrocchia di Sant’Agostino a Ventimiglia, dove opera Don Ferruccio.

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per contribuire al successo di questa iniziativa benefica. Con il motto “We Serve”, il Lions Club e gli Alpini ribadiscono il loro impegno per il bene comune e la vicinanza alle persone in difficoltà.