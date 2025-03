inistra Italiana Imperia AVS aderisce al Pride di Sanremo: "Accanto ai manifestanti con spirito d’amore e di giustizia"

"Anche quest'anno scenderemo in piazza, al fianco delle associazioni e di tutte le persone che lottano per i diritti civili. In un momento storico segnato da guerre, genocidi, riarmo e crescenti discriminazioni, questa edizione dedicata alle persone gender non conformi rappresenta una risposta necessaria all'ondata reazionaria. Ribadiamo il diritto di tutti alla felicità, alla giustizia, alla cura, alla famiglia e ad un’infanzia felice". Così in una nota Sinistra Italiana Imperia AVS che aderisce al Pride di Sanremo

"Accogliamo l’appello alla partecipazione, sottoscriviamo e sosteniamo, prosegue il partito, come sempre ogni punto ed ogni proposta del manifesto di convocazione: riconoscimento legale dell’identità di genere, cure e documenti accessibili a tutt*, leggi contro l’odio, scuole, sanità e istituzioni più inclusive, matrimonio egualitario e diritti genitoriali sono temi che non da oggi come Sinistra Italiana cerchiamo con le nostre forze di sostenere, portare nelle istituzioni e di trasformare in leggi. Respingiamo con forza la criminalizzazione della GPA portata avanti dalla destra. Di fronte alla loro agenda reazionaria, rispondiamo con più diritti, più libertà, più uguaglianza. Non sia la paura a guidare le nostre scelte ma l’amore, no alle armi, trasformiamo il nostro rifiuto per guerra e violenza in positivo, in leggi e diritti".

"Sabato 5 Aprile 2025 saremo insieme ed accanto a tutti i manifestanti con spirito d’amore e di giustizia".